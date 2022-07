Melanio Rodríguez, vicepresidente de las rondas campesinas del distrito de Chadín, en Chota (Cajamarca), señaló este viernes que exigieron al periodista de “Cuarto Poder”, Eduardo Quispe, leer el comunicado en televisión nacional con la intención de “corroborar su identidad”.

“[Periodista: ¿Ustedes les dijeron, si esto (mensaje) no sale al aire en América Televisión, ustedes no van a ser liberados?] Claro. Nosotros sí le hemos dicho: si ustedes no quieren lanzar al aire esto, no son de América, son otras personas”, dijo en diálogo con Exitosa.

Ante esa respuesta y volver a ser consultado nuevamente si era cierto que les exigieron la lectura del comunicado sea difundido, Rodríguez retrocedió en su afirmación y señaló: “No, no. Exigido, no. Voluntad de ellos. La voluntad de una persona es libre”, detalló.

En otro momento, el vicepresidente de las rondas campesinas de Chadín, negó que hayan secuestrado a los periodistas del programa dominical y aseguró que solo los retuvieron “por una hora” al no querer identificarse.

Rodríguez añadió que ambas personas se identificaron luego de que llamaran a la Municipalidad de Chadín. Asimismo, afirmó que el equipo periodístico dejó su material de trabajo (cámaras, micrófonos, y otros materiales.) por “voluntad propia”.

“ Los hemos detenido pero una hora, hasta que ellos se identifiquen . Ellos se identifican, dejan voluntariamente sus cámaras, mas no le hemos detenido por mucho tiempo. Nosotros los hemos detenido hasta el momento que ellos se identifican pero ellos no querían identificarse. Cuando no querían identificarse, nosotros hemos dicho las rondas tienen derecho de detener a cualquier persona ”, precisó.

Al ser consultado sobre si obligaron al periodista Eduardo Quispe a leer un mensaje como condición para liberarlos dijo: “El comunicado es de su puño y letra [de los periodistas]. Es mentira lo que ellos dicen”.





