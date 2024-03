El médico Raúl Urquizo Arestegui, decano del Colegio Médico del Perú, expresó su preocupación por el vencimiento del plazo del decreto de urgencia que obligaba a las farmacias a mantener en stock medicamentos genéricos.

El decano destacó que el Ministerio de Salud ha descuidado esta medida fundamental para la accesibilidad de la población a tratamientos asequibles.

“Los que trabajamos en hospitales tenemos la obligación de recetar genéricos. Y si el paciente no quiere genérico, puede tener la alternativa de comprarlo particularmente, que es mucho más costoso. El Decreto Supremo que venció en febrero, el Ministerio de Salud debió prorrogar o hacer permanente. La gran mayoría de la población no tiene para comprar medicamentos (de marcas). Y los genéricos son buenos. No son malos. Así que ahí hay un descuido del Ministerio de Salud”, declaró Urquizo a RPP.

En este contexto, el Colegio Médico del Perú hace un llamado urgente al Ministerio de Salud (Minsa) para emitir un nuevo decreto supremo que prorrogue la venta de medicamentos genéricos. Urquizo argumenta que esta medida permitirá que la población pueda recibir atención médica de calidad y recuperar su salud de manera más eficiente.

Además, el decano abordó la situación preocupante del aumento de casos de dengue en el país. Aunque se ha invertido considerablemente en la lucha contra esta enfermedad, señaló que no se ha cumplido con las expectativas en términos de prevención, resultando en más de 50 fallecidos.

“Es lamentable repetir los errores del año pasado. Nosotros habíamos advertido desde la segunda semana de enero que lo del dengue iba a ser una cosa seria”, expresó el decano, haciendo hincapié en la importancia de una planificación ordenada en la prevención. Además, criticó la falta de precisión en la información manejada por el Ministerio de Salud, subrayando la necesidad de una respuesta más eficiente ante la emergencia sanitaria.