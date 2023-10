Los médicos del Hospital De Contingencia Tingo María hacen pública su preocupación por las condiciones de trabajo y atención a los pacientes en la ciudad.

El Dr. Percy Díaz, quien lidera el Departamento de Ginecología, señala que este centro de salud atiende a una población de 300,000 habitantes, no limitándose solo a la provincia local, sino también recibiendo pacientes de otros departamentos, como San Martín y Ucayali.

“Esto no puedo llamarlo hospital, porque no tiene agua y desagüe. Este es el pabellón de obstetricia, el cual está completamente cerrado. No existe una ventana hacia el exterior. Contamos con un solo lavatorio para que se laven las manos y los utensilios para atender los partos, es una fuente contaminación”, indicó a Canal N.

Además, resalta que el sistema de desagüe del hospital vierte sus residuos en la parte trasera del establecimiento, lo que ha llevado a la contaminación de los terrenos cercanos con desechos hospitalarios.

A pesar de haber presentado denuncias en varias ocasiones ante el Gobierno Regional, esta problemática persiste a lo largo de cuatro mandatos gubernamentales sin que se haya encontrado una solución adecuada.