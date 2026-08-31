El Ministerio de Cultura dispuso la protección provisional de tres sitios arqueológicos ubicados en Lima y Áncash, luego de que las direcciones competentes sustentaran las respectivas propuestas técnicas y legales.

LIMA

Mediante la Resolución Directoral N.º 000240-2026-DGPA-VMPCIC/MC, se determinó la protección al Anexo El Tanque Sector 1, ubicado en el distrito de Ancón, provincia y departamento de Lima. Citando el Informe de Inspección N° 001-2026-DFA/DCS/DGDP/VMPCIC/MC, refiere que el monumento arqueológico prehispánico viene siendo objeto de afectación verificada debido a agentes antrópicos: la construcción de un muro perimétrico de base de concreto y el sembrado de plantas diversas al interior de hoyos.

Además, se determinó la protección al sitio “Petroglifos de Huaycán”, ubicado entre los distritos de Ate y Cieneguilla. Según un informe, también se verificó afectación por el asentamiento de estructuras precarias que pertenecerían a la Asociación 1ro de Junio, poniendo en grave riesgo a los petroglifos.

ÁNCASH

Asimismo, mediante la Resolución Directoral N.º 000237-2026-DGPA-VMPCIC/MC, se dispuso la medida al complejo Markapunta, ubicado en el distrito y provincia de Huaraz.

De acuerdo con su informe de Inspección N.º 029-2026-SDPCICI-DDC ANC-CSP/MC de fecha 23 de mayo de 2026, este sitio arqueológico es afectado porque se identificaron excavaciones clandestinas (huaqueo), ampliación de áreas agrícolas, y la mayoría de los recintos se encuentran cubiertos de malezas y arbustos del lugar.

La disposición es por dos años y se deben comunicar a la Dirección de Control y Supervisión de la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural las medidas preventivas.