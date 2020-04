En un nuevo Mensaje a la Nación, el presidente de la República Martín Vizcarra reveló que el Gobierno creará un programa que entregará una garantía de 30,000 millones de soles para financiar a las empresas debido a los efectos económicos del coronavirus. Este dinero proviene del Tesoro Público, acotó el jefe de Estado.

“Esta es una decisión inédita ante una situación inédita (…) lo que queremos es evitar que se rompa la cadena de pagos y con ello impedir que se pierdan miles de empleos”, manifestó Vizcarra en conferencia de prensa virtual desde Palacio de Gobierno.

El programa atenderá a 350,000 empresas del país, de las cuales 314,000 son microempresas que tienen menos de 10 trabajadores.

“Lo que estamos viviendo el Perú es inédito, nunca antes hemos tenido una situación similar, y antes estos escenarios las soluciones también tienen que ser inéditas porque no podemos usar una respuesta convencional para una situación extraordinaria. Para que el virus no se mueva hemos paralizado el país por lo que también se han paralizado las empresas y hoy no tienen ingresos para atender su compromiso”, comentó Vizcarra.

Plazos de hasta 36 meses

El nombre del programa es Reactiva Perú y busca llegar al gran universo de empresas que están afectadas por la paralización del país. Además otorgará financiamiento a plazos de hasta 36 meses a tasas de interés atractivas, informó hoy la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva.

TAMBIÉN PUEDES LEER:

Estado de emergencia: un total de 56 peajes a nivel nacional dejaron de cobrar por pase

Congreso: Mesa Directiva donará el 50 % de su sueldo para lucha contra coronavirus

Gobierno distribuirá mascarillas de tela de manera gratuita