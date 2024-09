Las Fuerzas Armadas realizan acciones para combatir los incendios forestales que afectan las regiones de Lambayeque, Cajamarca, Amazonas y Ucayali, junto al apoyo de las aeronaves de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y personal especializado del Ejército.

En los distritos de San José del Alto (Cajamarca), Florida (Amazonas) y Yarinacocha (Ucayali), desplegó un avión Spartan C-27J y un helicóptero MI-17 para lanzar 23 mil litros de agua sobre las zonas afectadas.

Dichas operaciones se ejecutaron con los sistemas contraincendios Guardian y Bambi Bucket, lo cual permitió una mayor efectividad en los puntos focalizados.

Además, en los distritos de Incahuasi (Lambayeque) y Valera (Amazonas), el Ejército desplegó 48 agentes de la Sétima Brigada de Infantería Motorizada y de la Sexta Brigada de Ingeniería de Construcción para mitigar los siniestros.

Según el último reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), de los 241 incendios forestales registrados este año, 182 están extinguidos y 26 bajo control. El 90% de los siniestros están extintos y controlados.

Dina Boluarte sobre incendios forestales: “Seguiremos atendiendo no sólo en las tres regiones, sino a nivel nacional”

La presidenta Dina Boluarte dijo hoy que el Ejecutivo se desplazó a las regiones de Ucayali, San Martín y Amazonas para atender las emergencias por los incendios forestales.

Dina Boluarte supervisa las acciones en la región San Martín, mientras que el ministro de Defensa, Walter Astudillo, lo hace en Ucayali, y la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Úrsula León Chempén, se encuentra en Amazonas.

“Nos hemos desplazado a nivel nacional para atender las emergencias contra incendios, no me voy a cansar de llamar a la reflexión a los que provocan los incendios, que no solo dañan a la familia, a la persona, la fauna sino también al Perú”, dijo.

Señaló que los recursos que se han destinado para atender los incendios forestales pueden servir para más hospitales, puentes y desarrollo para todos los peruanos. “No juguemos con fuego, es peligroso, seguiremos atendiendo no sólo en las tres regiones sino a nivel nacional”, aseguró.

El viaje de la Jefa del Estado se da luego de que el Gobierno declarara el estado de emergencia por 60 días en algunos distritos de las regiones de San Martín, Amazonas y Ucayali, para agilizar las acciones de las autoridades frente a esta emergencia.

La medida facilitará a las autoridades la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias; así como las acciones de respuesta y rehabilitación que correspondan para afrontar la emergencia.