La Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) decidió mantener la alerta por El Niño Costero ante la probabilidad de que sus condiciones continúen durante el verano de 2027. El organismo prevé que el fenómeno alcance una magnitud extraordinaria entre setiembre de 2026 y enero de 2027, mientras que en febrero y marzo podría ubicarse entre fuerte y extraordinaria.

La proyección corresponde a la región Niño 1+2, ubicada frente a las costas de Perú y Ecuador, y fue establecida luego de evaluar las condiciones del océano, la atmósfera y los pronósticos climáticos nacionales e internacionales. Para el otoño de 2027, el escenario contempla una transición progresiva hacia condiciones neutras.

📣 #ENFEN mantiene el estado de alerta de El Niño Costero, debido a una alta probabilidad de que el evento persista hasta el verano de 2027, con una magnitud extraordinaria de setiembre de 2026 a enero de 2027, y entre fuerte y extraordinaria en febrero y marzo de 2027. pic.twitter.com/CEj3vhI2ZJ — ENFEN (@enfenperu) August 29, 2026





Pronóstico para el Pacífico ecuatorial

En la región Niño 3.4, correspondiente al Pacífico ecuatorial central, también existe una alta probabilidad de que El Niño alcance una magnitud muy fuerte entre setiembre de 2026 y enero de 2027. La mayor intensidad se espera entre noviembre y diciembre, mientras que en febrero el evento podría fluctuar entre fuerte y muy fuerte antes de disminuir de manera gradual.

El Enfen estima que esta evolución también tendrá efectos sobre las condiciones meteorológicas en el territorio peruano. Entre setiembre y noviembre se esperan temperaturas del aire muy superiores a los valores habituales en toda la costa, con una alta posibilidad de que se registren nuevos récords.

Lluvias tendrán comportamiento distinto según la región

En la costa norte se proyectan precipitaciones por encima de sus valores normales, con posibles episodios de intensidad débil a moderada a partir de noviembre. En cambio, la sierra suroriental tendría acumulados inferiores a lo habitual, mientras que en la zona suroccidental las condiciones variarían entre normales e inferiores.

Para el verano de 2027, el comportamiento previsto también será diferente entre regiones. Se esperan lluvias superiores a lo normal en la costa norte, costa central y sierra nororiental, mientras que la sierra suroriental tendría valores inferiores y la suroccidental registros entre normales e inferiores.

Respecto a los recursos hídricos, los ríos de la vertiente del Pacífico mantendrían caudales dentro de sus rangos habituales durante el periodo analizado. En las regiones hidrográficas de la Amazonía y el Titicaca, en cambio, predominarían niveles entre normales e inferiores, una tendencia que podría intensificarse desde noviembre.

Situación de los recursos pesqueros

El escenario oceánico también tendrá efectos sobre la actividad pesquera, especialmente en la distribución de algunas especies. El stock norte-centro de anchoveta permanecería cerca de la franja costera y presentaría cardúmenes a mayor profundidad, mientras continuaría una mayor actividad reproductiva.

Frente al litoral central seguirían presentes especies asociadas a aguas ecuatoriales y oceánicas, entre ellas la sierra, samasa, perico, barrilete, melva, bonito y atunes. En tanto, especies litorales propias del norte, como la cachema, el chiri y el pámpano, continuarían desplazadas hacia zonas ubicadas al sur de su distribución habitual.

Medidas de prevención

El organismo pidió a las autoridades considerar los escenarios de riesgo previstos en los avisos meteorológicos y pronósticos estacionales vigentes. La recomendación busca fortalecer las acciones de reducción del riesgo de desastres y preparación ante posibles peligros durante la evolución del fenómeno y la temporada de lluvias, prevista entre setiembre de 2026 y abril de 2027.

Asimismo, se exhortó a las autoridades y a la ciudadanía a mantenerse informadas mediante los reportes oficiales del Enfen y del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd). La comisión continuará evaluando las condiciones oceánicas, atmosféricas, hidrológicas y biológico-pesqueras para actualizar sus proyecciones.

El próximo comunicado oficial del Enfen está previsto para el lunes 14 de setiembre de 2026. Hasta entonces, el organismo mantendrá el monitoreo de la evolución de El Niño Costero y del fenómeno registrado en el Pacífico ecuatorial central.