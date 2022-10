Este fin de semana será feriado largo por el Día de todos los Santos, que es el 1 de noviembre, por lo que muchas personas tendrán la oportunidad de descansar, pasar tiempo en familia o viajar. Para lograr el puente festivo, el gobierno ha declarado el lunes 31 de octubre día no laborable, ¿aplica también para el sector privado?

La medida apunta a fomentar el turismo interno con el fin de dinamizar la economía y contribuir al conocimiento de los atractivos turísticos y de las distintas realidades de las poblaciones de nuestro país.

Por el ello, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo estima que en este feriado largo, del 29 de octubre al 01 de noviembre, se movilizarían alrededor de 980 mil personas, generando un impacto económico de US$106 millones.

¿QUÉ DÍAS SERÁN FERIADO LARGO POR EL DÍA DE TODOS LOS SANTOS?

Si bien el 1 de noviembre es feriado por el Día de todos los Santos, que este año cae martes, el gobierno ha decretado el lunes 31 octubre no laborable para el sector público, que se unirá al sábado 29 y domingo 30 de este mes, que son días habituales de descanso. De esta manera, se podrá disfrutar cuatro días libres seguidos.

Durante el Día de Todos los Santos, miles de personas acuden a los diferentes cementerios para recordar a sus seres queridos (Foto: Agencia Andina)

¿ESTE 31 DE OCTUBRE SERÁ NO LABORABLE PARA EL SECTOR PRIVADO?

El gobierno, a través del Decreto Supremo 033-2022-PCM, indica que este lunes 31 de octubre será día no laborable para los trabajadores del sector público de todo el país. Sin embargo, el sector privado puede acogerse a la medida de modo consensuado.

En ese sentido, la norma aclara que los centros de trabajo del sector privado podrán acogerse a este día no laborable, previo acuerdo entre el empleador y sus trabajadores, quienes deberán establecer la forma cómo se hará efectiva la recuperación de las horas dejadas de laborar. A falta de acuerdo, decidirá el empleador.

Las entidades y empresas privadas que realizan servicios sanitarios y de salubridad, limpieza y saneamiento, electricidad, agua, desagüe, gas y combustible, sepelios, comunicaciones y telecomunicaciones, transporte, puertos, aeropuertos, seguridad, custodia, vigilancia, y traslado de valores y expendio de víveres y alimentos; están facultadas para determinar los puestos de trabajo que están excluidos del día no laborable, y los trabajadores respectivos que continuarán laborando, a fin de garantizar los servicios a la comunidad.

¿Cómo se compensan las horas de descanso?

Según lo dispuesto en el Decreto Supremo 033-2022-PCM, las horas dejadas de laborar durante el 31 de octubre serán compensadas en los diez días inmediatos posteriores, o en la oportunidad que establezca el titular de cada entidad pública, en función a sus propias necesidades.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE FERIADO Y DÍA NO LABORABLE?

Aunque en ambos días se puede descansar, toma nota sobre las diferencias:

Feriado

El feriado es un día festivo nacional en el que los trabajadores, tanto del sector público como privado, pueden dejar de laborar. Lo mismo ocurre con los estudiantes, quienes dejan de ir a sus clases. En el caso de que un empleado trabaje un feriado, recibirá una remuneración adicional, que normalmente es el triple, así sea domingo.

Día no laborable

El día no laborable es decretado por el Gobierno de turno y está dirigido al sector público. En el privado, el empleador decidirá si sus trabajadores laboran o no. Si en caso un empleado trabaja con normalidad, esto no significa que recibirán un pago extra, ya que sólo recibirá el mismo sueldo sin incrementos. Para los que descansen deberán compensar esas horas con horas extras, trabajo los sábados o considerarlas como parte de las vacaciones.