En el marco de las Elecciones Generales 2026, la Contraloría General de la República dispuso el despliegue de un equipo de auditores para supervisar el traslado del material electoral. Las acciones se iniciaron en el almacén ubicado en Lurín, desde donde la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) comenzó la distribución hacia los centros de votación.

El operativo forma parte de las labores de control orientadas a garantizar que el proceso se desarrolle conforme a lo establecido. En ese contexto, los auditores verificaron distintos aspectos relacionados con el transporte y la entrega de los materiales.

Supervisión en almacén de Lurín

El equipo de la Contraloría se apersonó a las instalaciones donde se organiza la distribución del material electoral. En ese lugar, se revisó que los vehículos y transportistas cuenten con la acreditación correspondiente según el servicio contratado.

Estas verificaciones buscan asegurar que las unidades cumplan con los requisitos establecidos. Además, permiten confirmar que el traslado se realice bajo condiciones previstas en el contrato.

Durante la jornada, los auditores constataron la salida de 162 camiones que transportaban material electoral. Este desplazamiento se realizó de acuerdo con el cronograma previsto para el 10 de abril de 2026.

El control también incluyó el seguimiento del cumplimiento de los tiempos establecidos. De esta manera, se busca garantizar que los materiales lleguen oportunamente a su destino.

Entrega en locales de votación

Posteriormente, el equipo de control se trasladó a diversos locales de votación. En dichos puntos, se verificó que la entrega del material se realice a las personas responsables de su custodia.

Estas acciones permiten comprobar que la recepción se efectúe conforme a lo planificado. Asimismo, contribuyen a asegurar la integridad de los materiales durante el proceso.

El despliegue del material electoral se ejecuta en el marco de un contrato suscrito por la ONPE con un proveedor privado. Este servicio contempla el transporte a nivel nacional, tanto para el envío como para el retorno de los materiales y equipos.

El contrato incluye el traslado de implementos necesarios para el simulacro y la jornada de votación. El monto asignado a este servicio asciende a 6 368 332.75 soles.

La intervención de la Contraloría forma parte de las acciones de supervisión previstas para el proceso electoral. Estas medidas buscan garantizar el cumplimiento de los términos establecidos en los servicios contratados.

El monitoreo continuará en distintas etapas del proceso. Con ello, se busca asegurar condiciones adecuadas para el desarrollo de la jornada electoral en todo el país.