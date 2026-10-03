Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se desarrollan hoy, domingo 4 de octubre, en todo el Perú. En el marco de esta jornada electoral, Diario Correo realiza una cobertura especial con información, análisis y enlaces desde diferentes puntos del país.

La transmisión está a cargo de Iván Slocovich, director de Correo, y Jorge Esteves, subdirector del medio, quienes conducen el programa junto con periodistas y especialistas invitados.

Correo despliega a sus equipos en diferentes regiones

La cobertura incluye enlaces con editores y corresponsales desde Huancayo, La Libertad, Piura, Arequipa, Ica, Lambayeque, Cusco y Tacna. Los equipos informan sobre el desarrollo de las votaciones y recogen el panorama electoral en distintas regiones.

Los periodistas que participan en la programación son: Gabriela Rojas, Johnny Aurazo, Cinthia Cherres, Guillermo Mamani, José Chacaliaza, Walter Serquén y Juan Sequeiros, además de otros integrantes de las redacciones regionales.

El programa especial cuenta también con la participación de los analistas políticos Rober Villalba, Juan Carlos Álamo y Yialilda Arias Huiza. Los especialistas aportan comentarios y análisis sobre el desarrollo de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

La programación combina conexiones en vivo con información y análisis desde la mesa de conducción. El programa especial inició a las 10:00 a.m.

Más de 26 millones de electores participan hoy

La jornada electoral de hoy permite elegir a las autoridades regionales y municipales para el periodo 2027-2030. Los ciudadanos votan por gobernadores y consejeros regionales, así como alcaldes y regidores provinciales y distritales.

El padrón electoral definitivo comprende 26 millones 314 mil 724 electores, según información oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). De ese total, 26 millones 314 mil 648 corresponden a electores peruanos hábiles y 76 a ciudadanos extranjeros inscritos para participar en las elecciones municipales.

La votación se desarrolla hoy a nivel nacional entre las 7:00 a.m. y las 5:00 p.m., de acuerdo con el horario establecido por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Información y análisis durante la jornada electoral

La cobertura de Correo sigue el desarrollo de las elecciones desde una perspectiva nacional y regional mediante sus equipos periodísticos distribuidos en diferentes ciudades del país. Los periodistas reportan los principales acontecimientos registrados durante las votaciones y las incidencias que se presentan en las distintas jurisdicciones.

La programación también incluye espacios de análisis sobre el escenario electoral y los principales hechos registrados durante la jornada. De esta manera, el medio reúne información de sus redacciones regionales y el análisis de especialistas para ofrecer un seguimiento de las elecciones de hoy.