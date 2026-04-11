En el marco de las Elecciones Generales 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) estableció una serie de disposiciones dirigidas a los ciudadanos que acudirán a votar. Estas medidas buscan garantizar condiciones adecuadas dentro de los locales y preservar el carácter reservado del sufragio.

Uno de los aspectos centrales de estas normas se relaciona con el comportamiento de los electores al momento de emitir su voto. En ese espacio, considerado privado, se aplican reglas específicas que forman parte del marco legal vigente.

Restricciones dentro de la cámara secreta

Con el objetivo de mantener la confidencialidad del voto y evitar cualquier tipo de influencia externa, la ONPE ha definido una serie de prohibiciones que deben ser respetadas por todos los ciudadanos durante el proceso electoral.

Uso de dispositivos electrónicos No está permitido ingresar con celulares, cámaras ni equipos que puedan registrar imágenes o videos. Portar propaganda política Se prohíbe el ingreso con prendas, símbolos o materiales vinculados a partidos o candidatos. Alterar el orden No se debe interrumpir la fila ni generar desorden dentro del local de votación. Intervención de terceros Ninguna persona puede ingresar a la cámara para influir o marcar la cédula por el elector. Estado del votante No se permite acudir en estado de ebriedad, ya que puede generar intervención de las autoridades.









Orden en los locales de votación

El desarrollo del proceso electoral también contempla lineamientos sobre la conducta de los ciudadanos en los centros de sufragio. En ese sentido, se debe respetar el turno asignado y seguir las indicaciones del personal encargado.

Estas acciones buscan asegurar un flujo adecuado de votantes durante la jornada. El respeto por el orden contribuye al normal desarrollo de las actividades dentro de los locales.

En caso de dudas al momento de marcar la cédula, los electores deben recurrir únicamente al personal autorizado. Esta disposición garantiza que el voto se mantenga como una decisión individual.

También se recuerda que ninguna persona puede intervenir en la elección del votante dentro de la cámara secreta. El carácter reservado del sufragio es un principio fundamental del proceso electoral.

Condiciones para acudir a votar

Las autoridades han establecido que los ciudadanos deben presentarse en condiciones adecuadas al momento de sufragar, en ese sentido queda prohibido acudir bajo los efectos del alcohol. Asimismo, se contempla la intervención de las autoridades en casos que puedan afectar el orden dentro del local.

Estas disposiciones forman parte de las acciones orientadas a garantizar el desarrollo de la jornada electoral. Su cumplimiento es obligatorio para todos los votantes a nivel nacional.

El cumplimiento de estas reglas contribuirá al desarrollo de una jornada ordenada en todo el país. De esta manera, se refuerza la confianza en el sistema electoral y en los resultados del proceso.