Empresa de la mina Las Bambas: "No podemos seguir operando en estas condiciones"

La empresa china MMG, que opera en la mina Las Bambas, informó que se ha visto obligada a disminuir gradualmente la producción de cobre, luego de los más de 50 días de que se encuentren bloqueadas las vías por donde se transportan los minerales al puerto de Matarani.

La compañía también indicó que, si continúa el conflicto, dejará de aportar hasta 30 millones de soles por concepto de regalías, al mes, a 84 distritos que integran su área de influencia.

"Nosotros, por ejemplo, en este mes de marzo teníamos ventas por aproximadamente 200 millones de dólares que no se están canalizando con lo cual, por un lado, no pagamos regalías del 3%. Esto significa que son aproximadamente entre 25 y 30 millones de soles mensuales que benefician directamente a las 84 municipalidades de la región Apurímac y al propio gobierno regional", dijo Domingo Drago, vicepresidente de Asuntos Corporativos y legales de MMG.

Asimismo, la firma ha dejado de lado la comprar de insumos y servicios en zonas cercadas a Las Bambas, valorizadas en 6 millones de soles al día. De esta manera, la compañía china advirtió que "en el transcurso de la próxima semana" sus operaciones podrían paralizarse completamente si el bloqueo persiste.

"Si no tenemos insumos y no tenemos cómo hacer la rotación de nuestro personal en este momento porque estamos bloqueados, no podemos seguir operando en esas condiciones y vamos a tener que paralizar progresivamente la operación", agregó.

Si llega a darse la paralización de las operaciones, MMG indicó que tal situación dañará duramente a la empresa, a la economía del país y a cerca de 8 mil trabajadores dependientes de las actividades de Las Bambas.

"Si multiplicas los 8 mil que comento por seis trabajadores directos seis empleos que se producen como consecuencia de la cadena de valor, tienes unas 48.000 personas que se van a ver impactadas", explicó Domingo Drago al Comercio.