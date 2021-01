El Seguro Social de Salud (EsSalud) advirtió que por temporada de verano, el correcto uso de lente de sol puede ayudarte a prevenir una serie de enfermedades oftalmológicas; sin embargo, el mal uso de estos podría provocarte serias complicaciones.

Según EsSalud, la retina es la parte más importante de nuestra visión dado que transforma la luz que recibe en un impulso nervioso que viaja hasta el cerebro y la convierte en imágenes.

En ese sentido, en esta temporada donde las personas son más frecuentes a la exposición de rayos ultravioleta (UV), la retina debe ser cuidada con más detalle.

“Los lentes de sol pueden ayudarte a prevenir el cáncer de párpados. La frecuente exposición a los rayos ultravioleta puede ocasionar este cáncer en particular si no aplicas las tácticas de protección correctas. Quizás no puedas echarte bloqueador en los párpados, pero puedes usar lentes oftálmicos con protección UV”, indicó EsSalud a través de una nota de prensa.

Por su parte, la doctora del Servicio de Oftalmología del Hospital Edgardo Rebagliati, Karin Arellano, advirtió que la mayoría de usuarios adquieren los lentes de sol más por un enfoque estético que por un tema de salud.

“La exposición solar es uno de los principales factores para que se desarrollen cataratas. Por tanto, unos adecuados lentes de sol van a prevenir que los rayos UV contribuyan en la formación de cataratas de ojos. Las mismas que a futuro podrían causar ceguera”, precisó.

Arellano recomienda adquirir anteojos de sol de establecimientos de garantía; además, se debe tener en cuenta el tamaño de la montura y el grado de filtro que tuviera.

También advierte el uso de la mascarilla, pues se debe evitar que el aire regrese a los ojos y opaque los lentes, así se evitará el conocido chalazión, orzuelos e infecciones por el micro ambiente que se crea.

