El jefe de la IX Macro Región Policial Sur, general PNP Víctor Zanabria, informó que en este verano los efectivos de la Unidad de Salvataje no resguardan las playas de la región Arequipa, porque el traslado a las playas está restringido, por lo tanto, las personas no deberían acudir al litoral y menos ingresar al agua.

El jefe de la Unidad de Servicios Especiales (USE) de Arequipa, comandante PNP Martín Ocampo Aguirre, aseveró que a la fecha no hay efectivos salvavidas en las playas de Islay, Camaná, Caravelí, porque no hay disposición. Además, tampoco acudirán en los siguientes meses como enero y febrero, pese a que las visitas en Arequipa están permitidas entre lunes y jueves.

Ocampo indicó que son los gobiernos locales que deben ayudar en el control de la afluencia de visitantes y evitar el ingreso al mar. En años anteriores, eran 180 a 220 los policías que acudían a las playas durante el verano.

En caso de ocurrir incidencias, el trabajo estará a cargo de las respectivas comisarías locales.

El general Zanabria, manifestó que los efectivos tampoco pudieron prepararse para prestar el servicio, porque no accedieron a las piscinas municipales para los entrenamientos.

“No podemos poner en riesgo al personal policial que sin entrenamiento proteja la irresponsabilidad de alguien que ingresa a la playa”, manifestó.

Los aproximadamente 17 mil efectivos de la región se quedarán en las ciudades para velar por la seguridad en esta temporada de Navidad y Año Nuevo.

