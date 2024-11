El Seguro Social de Salud (EsSalud) denunció penalmente a cinco ex servidores de la Red Asistencial Tarapoto, por un presunto gasto irregular en la adquisición de pasajes aéreos y terrestres durante los años 2022 y 2023.

Se detectó que habría, en el otorgamiento de referencias y contra referencias, duplicidad de pasajes y “pacientes fantasmas”. La denuncia fue presentada ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de funcionarios de Tarapoto, en la región San Martín.

La presidenta ejecutiva de EsSalud, María Aguilar, reafirmó su política de Tolerancia Cero a la corrupción y exhortó a los trabajadores y asegurados a reportar cualquier irregularidad que comprometa la integridad del sistema de salud.

“Por culpa de unos pocos, se pone en entredicho la integridad de nuestra institución. Es fundamental denunciar todo acto de corrupción, sin temor y con plena confianza, porque al no hacerlo, estaríamos contribuyendo a que este problema siga creciendo”, afirmó.

El pasado lunes 25 de noviembre se allanó el Hospital II EsSalud y las oficinas de la Red Asistencial Tarapoto. Durante la diligencia, se autorizó el descerraje e incautación de bienes y documentación clave para la investigación.

“Hemos llevado a cabo una investigación exhaustiva y rigurosa sobre este hecho, el cual evidencia posibles indicios de corrupción y afecta directamente a nuestros asegurados”, indicó Alejandro Trejo Maguiña, gerente de Asesoría Jurídica de EsSalud, y agregó que e stos operativos son fundamentales para asegurar la transparencia y fortalecer la confianza en la gestión pública.

Por su parte, la Fiscal Adjunta Anticorrupción de Tarapoto, Olga Orbegozo, dijo que EsSalud facilitó el acceso completo al sistema de información. “Tras evaluar la denuncia y detectar presuntas irregularidades, hemos procedido con el allanamiento para investigar los posibles perjuicios ocasionados”, señaló durante la diligencia.

Habrían utilizado su nombre para emitir pasajes aéreos

Uno de los casos detectados corresponde a doña Hilda Gonzales Navarro, quien fue referida en 2022 al Hospital Guillermo Almenara para recibir atención en la especialidad de otorrinolaringología. La paciente confirma haber viajado solo en dos ocasiones, en febrero y julio de ese año. Sin embargo, el sistema registra hasta cinco boletos emitidos a su nombre.

“No, yo no reconozco esos viajes. Si no tuve cita, ¿cómo me iban a dar los pasajes? Solo con la cita del otorrino podía generar mi pasaje. No sé por qué aparece mi nombre si no viajé en esas fechas”, asegura Hilda Gonzales, quien afirma además que únicamente realizó dos viajes a Lima para controles postoperatorios en el Hospital Almenara.

Además de la modalidad de “duplicidad de pasajes” , se ha identificado otra irregularidad bajo el esquema de “pacientes fantasmas” . Estas anomalías se habrían presentado también en la emisión de pasajes terrestres. Por ejemplo, pacientes que viven en zonas remotas y necesitan trasladarse al hospital especializado en Tarapoto para sus procedimientos habrían sido incluidos de manera fraudulenta.