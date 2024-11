Una operación policial realizada en en El Agustino, Lima, el 17 de octubre, ha generado un gran revuelo en la opinión pública. El general Enrique Felipe Monroy anunció la captura de una banda delincuencial conocida como “Los Siniestros de la extorsión”, sin embargo, hoy en día, los familiares de los detenidos alegan que son inocentes y que la policía les sembró pruebas.

Según los informes, la banda estaba involucrada en actividades delictivas, como la extorsión y el tráfico de drogas. Durante la operación policial se encontraron armas, municiones, una granada y más de 300 quetes de pasta básica de cocaína.

De acuerdo al programa Cuarto Poder, un audio grabado por Gianfranco Aliaga Lara, uno de los detenidos, revela que él, por indicaciones de un tío, habría reunido a nueve hombres, bajo la promesa de un “cachuelo”. Tras acceder a la oferta de trabajo, subieron a una miniván y esperaron al tío de Gianfranco en el paradero de Santa Anita. Minutos después, llegó el tío, pero con los agentes policiales que empezaron el megaoperativo.

Además, se cuestiona que en el requerimiento de prisión preventiva no se les acusó por extorsión, sino por tráfico ilícito de drogas, cuando el general de la Policía ya lo había anunciado.

“Antes de irme, le dije a mi tío que no hagas nada porque estoy poniendo gente en la cual que confío y que confían en mí. No hagas ninguna hue… y si vas a hacer algo dime de una vez para yo no llevar gente (...) A mí me suben en la camioneta, ese carro que viene y que está manejando es de inteligencia. Lo que quiero poner en claro es que yo no he puesto en centro a nadie, yo no sabía lo que iba a hacer ese hue.. de mi tío”, menciona.

La situación ha generado un gran cuestionamiento sobre la actuación de la Policía Nacional y la posible existencia de malos efectivos que buscarían mostrar su éxito policial. El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ha sido cuestionado por su manejo de la situación y la falta de transparencia en la investigación.

La familia de los detenidos ha pedido justicia y ha denunciado la posible existencia de una trampa policial. Asimismo, las presuntas víctimas alegaron que no hubo amenazas o actitudes de extorsión por parte de los investigados.