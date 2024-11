Un grupo de mineros artesanales ha bloqueado el tránsito vehicular en la carretera Panamericana Sur, a la altura del puente Ocoña, ubicado en la provincia de Camaná. La interrupción se realiza en ambos carriles, pues los mineros reposaron a un costado de la vía y se turnan cada cierto tiempo para continuar con la guardia.

Los mineros, que provienen de diferentes minas de la región, como Secocha, Posco Misky y Alto San Martín, exigen la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) por al menos 2 años más, por lo que esperan respuesta del ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho.

El bloqueo se realiza en cuatro piquetes ubicados en Chala, Ocoña, Atico y Nazca, en la Panamericana Sur. Los mineros han acordado dar una tregua de hora y media, cada cinco horas, para permitir el paso de vehículos, no obstante, evalúan no dar más esta facilidad de no conseguir resultados.

La situación ha generado preocupación entre los conductores y los residentes de la zona, quienes temen que el bloqueo pueda prolongarse y afectar la economía local. Se estima que el martes se realice una reunión con dirigentes mineros para discutir sus demandas y buscar una solución al conflicto.

Si bien el ejecutivo presentó la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE), el cual busca establecer un marco legal renovado que reemplace el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), ha sido criticado por su baja efectividad y por facilitar actividades ilegales.

