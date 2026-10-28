Solo uno de cada 10 estudiantes de quinto de secundaria comprende lo que lee y resuelve problemas matemáticos, mientras que apenas el 8 % alcanza un nivel satisfactorio en conocimientos científicos. Así lo advirtió Giancarlo Vera, director del Departamento de Educación de la Universidad Católica San Pablo (UCSP).

El especialista explicó que los resultados de la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje (ENLA) muestran dificultades en tres áreas fundamentales: comprensión lectora, pensamiento lógico-matemático y conocimientos científicos. Aunque el desempeño en ciudadanía presenta mejores resultados, considero que todavía existen importantes desafíos para garantizar los aprendizajes que los estudiantes necesitan al culminar la educación básica.

“Una primera causa es la pandemia, que ha tenido un efecto muy grave en los aprendizajes. Un segundo factor es la inclusión de la tecnología cuando está mal usada y no bien integrada. Y también diría que, en el currículo vigente, la ausencia de contenidos no ha sido buena para el país”, manifestó Vera.

REVISAR

Explicó que uno de los aspectos que debe revisarse es el Currículo Nacional implementado en 2016, debido a que, según su análisis, el enfoque por competencias dejó de lado la importancia de los contenidos. Asimismo, señaló que el Ministerio de Educación ha comunicado la intención de integrar nuevamente conocimientos y competencias.

“Los futuros profesores no solamente deben ser expertos pedagógicos y didácticos, sino también dominar las materias que enseñan, como matemática, ciencias naturales, lengua, literatura y arte. Además, es fundamental la relación entre el profesor y el estudiante. Nuestros futuros docentes deben tener un conocimiento profundo del ser humano para impartir la materia que dominan y, al mismo tiempo, saber formar al alumno porque lo conocen”, sostuvo.