La excanciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, cuestionó al presidente Gustavo Petro por su postura en el conflicto limítrofe con Perú.

Ramírez señaló que el mandatario estaría utilizando la disputa territorial como una cortina de humo frente a su crisis interna.

“Utiliza el argumento del Perú para generar una confrontación innecesaria. Su gobierno ha sido un fracaso, ha dividido al país y ahora recurre a un discurso nacionalista para unificar a una nación que él mismo ha polarizado”, afirmó en entrevista con Canal N.

Ramírez recordó que la soberanía sobre la isla Chinería fue asignada al Perú en 1929 y que cualquier cambio debe evaluarse en el marco del Tratado Salomón-Lozano. Propuso que la comisión mixta técnica establecida en el acuerdo sea la encargada de resolver el caso.