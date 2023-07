Los familiares de las víctimas de la avioneta de la escuela privada Juan Bielovucic Cavalier (JBC), que cayó en el mar de Huanchaco, a unas seis millas del aeropuerto de Trujillo, iniciarían acciones legales en contra de la compañía en la que estudiaban y laboraban sus parientes.

Alistan denuncia

Yulisa Aroco Jiménez, prima de Mait Franklin Jiménez Barreto (19), denunció que desde que ocurrió la tragedia la academia no se comunicó ni respondió las llamadas que su familia hizo para conocer las razones del accidente y las gestiones que se hacen para rescatar los cuerpos del mar.

“Claro que sí (vamos a iniciar acciones legales). Si ellos no vienen y no dan la cara, qué nos están diciendo, que no les importan los chicos, porque ellos deberían tener a alguien informándonos o al menos ellos deberían ser los primeros en pedir ayuda. La escuela que se ha contratado, la escuela debería ser la primera en poner la cara y solicitar ayuda”, indicó.

Yulisa Aroco Jiménez lamenató que academia no se pronuncie.

Los parientes de Fabiana Esther Hernández Barba (18), por su parte, indicaron que también evalúan esa posibilidad, debido a la falta de información y apoyo que tuvieron de parte de la escuela de instrucción.

Otra de las presuntas irregularidades que tendría que ser investigada es la presencia de un cuarto tripulante de la avioneta de matrícula OB1334, modelo Cessna 172.

Oficialmente la escuela informó sobre la presencia en la aeronave de Santiago Aldaz García (30), Mait Franklin Jiménez Barreto (19) y Fabiana Esther Hernández Barba (18). Sin embargo, también viajaba Boris Corrales, quien no fue reportado.