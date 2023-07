Conforme pasan las horas, la desesperación y la angustia por saber sobre su hija parecen ser una eternidad para Isabel Vargas, quien nos contó que habló con Fabiana Hernández al promediar las 6 de la tarde, minutos antes de que partiera en la avioneta de instrucción desde la ciudad de Chiclayo hacia Trujillo.

“La desesperación es tremenda y no sabemos nada. Me comuniqué a las seis de la tarde con ella. Le pregunté cómo le ha ido en su vuelo, porque se fue a su vuelo en Chiclayo; estaba contenta, se empezó a reír y me dijo, mamá, me esperas. Le dije que la iba a recoger. Ya le faltaban tres vuelos para ser piloto privado”, expresó la mujer.

La madre de familia llegó hasta el Aeropuerto Internacional Capitán FAP Carlos Martínez de Pinillos, en Huanchaco, y pidió que la búsqueda en el mar continúe y no se detenga.

“Recién llegó el helicóptero a las 9 de la mañana. Nos dijeron que llegaba a las 4 de la mañana y no llegó nada. Qué sigan en la búsqueda. Han salido dos avionetas y eso debió ser en la noche”, refirió.

Si bien en la ficha de salida de la aeronave, de matrícula OB1334, modelo Cessna 172, de propiedad de la escuela privada Juan Bielovucic Cavalier, se registraron tres personas, la madre de la joven aseveró que viajaban cuatro tripulantes. “Son cuatro y el que no figura es Boris, que es el mecánico”, refirió.

Sobre la noticia del accidente de la avioneta, narró que se enteró por una vecina y no por versión de la escuela privada.

“Me entero por intermedio de una vecina, no sabía nada, ni la academia me avisó. Mi hija me dijo que llegaban a las 7 de la noche y que me llamaría para que la recoja del aeropuerto. Dije qué raro que no me llame. A mi segunda hija le dije que haríamos las cosas y volveríamos, pero una vecina me dijo que salió una noticia que una avioneta cayó al mar. Yo dije ¡mi hija!, porque la única academia acá es la JBC. Llamé a la academia y me dijeron que sí”, remarcó.