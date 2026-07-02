El Fenómeno El Niño Costero se mantendrá hasta el verano de 2027 y podría coincidir con el desarrollo de un Niño Global de fuerte intensidad, escenario que incrementaría el riesgo de lluvias intensas, olas de calor y afectaciones a diversos sectores productivos, advirtió el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

En declaraciones a Canal N, la directora de Meteorología del Senamhi, Grinia Ávalos, indicó que el último pronóstico del Comité Multisectorial encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) confirma con un 99% de probabilidad que el Niño Costero persistirá hasta el próximo verano, manteniendo el calentamiento anómalo del mar frente al litoral peruano.

La especialista refirió que actualmente el Niño Costero presenta una intensidad moderada, pero se espera que evolucione a una fase fuerte en las próximas semanas debido al ingreso de nuevas ondas Kelvin cálidas, que refuerzan el calentamiento del océano.

“El mar ya está caliente y eso va a facilitar que la atmósfera genere lluvias mucho más intensas cuando ingresemos al periodo lluvioso”, dijo Grinia Ávalos al señalar que, además del calentamiento superficial, el océano presenta temperaturas elevadas hasta más de 100 metros de profundidad, condición que favorece la permanencia del fenómeno y afecta a la pesca.

Recordó además que debido a ello se han adoptado medidas de protección para especies como la anchoveta, ya que tiende a desplazarse o profundizarse cuando aumentan las temperaturas del mar.

Niño Global

Grinia Ávalos también se refirió al Niño Global, y sostuvo que aún se encuentra en proceso de formación en el Pacífico central y que alcanzaría su mayor intensidad entre noviembre de 2026 y el verano de 2027.

La especialista del Senamhi subrayó que cuando los dos fenómenos coincidan, el calentamiento abarcará gran parte del océano Pacífico ecuatorial, generando alteraciones climáticas no solo en Perú, sino otros países.

Dos escenarios climáticos

Indicó que uno de los efectos en Perú será la coexistencia de dos escenarios climáticos: Mientras la costa norte registraría lluvias intensas y eventuales inundaciones, el sur del país enfrentaría déficit de precipitaciones y condiciones de sequía.

Asimismo, advirtió que las temperaturas del aire continuarían muy por encima de sus valores normales, especialmente en la costa. En ciudades como Piura, recordó que durante eventos intensos del Niño los termómetros podrían acercarse nuevamente a los 40 grados Celsius.

En tanto, en Lima el invierno seguirá con características atípicas, con temperaturas superiores a las habituales y frecuentes periodos de cielo despejado durante las mañanas. Por ello, en las últimas semanas la capital ha registrado valores similares a los observados durante el verano.