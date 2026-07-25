Ante el incremento de viajes por el feriado largo de Fiestas Patrias 2026, el Indecopi exhortó a la población a contratar únicamente servicios de transporte terrestre prestados por empresas formales y autorizadas. La entidad advirtió que elegir operadores informales puede dificultar la presentación de reclamos y reducir las garantías para los pasajeros en caso de incumplimientos durante el viaje.

Como parte de sus recomendaciones, el organismo indicó que los usuarios deben verificar previamente el precio del pasaje, los horarios, el itinerario y las condiciones del servicio antes de realizar la compra. Además, recordó que es indispensable solicitar el boleto de viaje, ya que este documento permitirá sustentar cualquier reclamo posterior.

📢 #IndecopiEnTodoElPerú | Con motivo del feriado largo por Fiestas Patrias, el Indecopi realiza campañas informativas en Moquegua, Huancavelica, Puno, Apurímac, Ayacucho, Amazonas, Tumbes, Vraem, Tacna La Merced (Junín) y Áncash (Huaraz) (1/3) pic.twitter.com/fbgcQdpV5h — Indecopi Oficial (@IndecopiOficial) July 24, 2026





Empresas deben cumplir medidas de seguridad

La entidad recordó que las empresas de transporte tienen prohibido recoger pasajeros durante el recorrido o en paraderos no autorizados. Asimismo, deben respetar los límites de velocidad establecidos por la normativa vigente para garantizar la seguridad de los viajeros.

Además, las compañías están obligadas a cumplir las condiciones ofrecidas al momento de la venta del pasaje. También deben respetar el uso de los asientos preferenciales destinados a personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres gestantes y pasajeros que viajan con bebés en brazos.

Indecopi precisó que los usuarios que no puedan realizar el viaje tienen derecho a transferir el pasaje a otra persona o solicitar la reprogramación del servicio. Para ello, deberán comunicar su decisión a la empresa con una anticipación mínima de 24 horas.

Respecto al equipaje, la institución recomendó exigir el comprobante correspondiente al momento de entregarlo para su traslado. En caso de transportar objetos de valor, también aconsejó declararlos previamente ante la empresa para facilitar cualquier eventual reclamación por pérdida o daño.

Más de S/ 8 millones en multas al transporte terrestre

El organismo también informó que, entre 2025 y 2026, impuso 317 sanciones a 129 empresas de transporte terrestre por infracciones a las normas de protección y defensa del consumidor. En conjunto, estas multas ascienden a 1.476,1 Unidades Impositivas Tributarias, equivalentes a S/ 8 118 550.

De acuerdo con la información del portal Mira a quién le compras, Lima, Puno y Cusco concentran el mayor número de sanciones registradas en este sector. Estos casos corresponden a incumplimientos detectados durante la prestación del servicio de transporte terrestre.

La entidad recordó que los pasajeros pueden presentar un reclamo cuando la empresa incumpla las condiciones del servicio contratado. Para ello, se encuentran habilitados el correo electrónico sacreclamo@indecopi.gob.pe, la plataforma Reclama Virtual y las líneas telefónicas 224-7777 para Lima y 0800-4-4040 para provincias.

🇵🇪 En este feriado largo, también podrás ejercer tus derechos como consumidor.

Si necesitas presentar un reclamo, recuerda que nuestros canales de atención siguen a tu disposición.

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