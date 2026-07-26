La Plaza de Armas de Trujillo continúa consolidándose como un espacio dedicado a la conservación del árbol de la quina, símbolo de la riqueza vegetal del Perú y representado en el Escudo Nacional. En el marco de las celebraciones por Fiestas Patrias, se sembraron tres nuevas especies para fortalecer la preservación de esta emblemática planta.

La jornada fue impulsada por el Instituto Nacional de Investigación de la Expedición Científica del Árbol de la Quina (INIEC-Quina), en coordinación con la Municipalidad Provincial de Trujillo.

Las especies incorporadas fueron Cinchona micrantha, Cinchona pubescens y Cinchona sp., con lo que el número de ejemplares sembrados en la plaza asciende a ocho.

El presidente del INIEC-Quina, Roque Rodríguez Barrutia, informó que el objetivo es completar 10 especies diferentes de árbol de la quina antes del 4 de julio de 2029, fecha en que la Plaza de Armas de Trujillo celebrará el centenario de su inauguración.

Además, indicó que se busca obtener un récord Guinness como la única plaza de armas del mundo con la mayor cantidad de especies de quina sembradas a nivel del mar.

Por su parte, el alcalde de Trujillo, Mario Reyna, reafirmó el compromiso de la municipalidad con la conservación y difusión de esta especie, destacando que continuará brindando el apoyo necesario para convertir la Plaza de Armas en un referente nacional para la protección de uno de los símbolos naturales e históricos del Perú.