Fiscalía abre investigación contra chofer que se resistió a ser intervenido por policía

La Fiscalía abrió investigación contra Walter Armando Céspedes Rodríguez (28), chofer que tras invadir un carril prohibido, se resistió a ser intervenido por el policía de tránsito, Elvis Huamán González.

El fiscal Mario Barrón Cerna, de la 2° Fiscalía Provincial Penal de San Isidro, informó que el detenido será denunciado por los delitos contra la administración pública, violencia y resistencia a la autoridad en un proceso penal inmediato a realizarse en las próximas 48 horas ante el Juzgado Penal de Turno.

Cabe recordar que el conductor invadió el carril del Corredor Rojo entre las avenidas Petit Thouars y Javier Prado en San Isidro y cuando el policía iba intervenirlo, el sujeto intentó embestirlo con su vehículo, por lo que el efectivo hace el ademán de apuntar con su arma, como medida persuasiva.

Sin embargo, Walter Armando Céspedes Rodríguez se negó a apagar y bajar del auto tras cometer la falta; e incluso grabo un video en el que insulta al efectivo PNP.

“¿Me estás apuntando, chibolo? ¿Por qué me estás apuntando? Estás loco... Yo voy a hacer mi denuncia porque yo no he hecho nada. Dispárame pues... Tienes que aprender. Te van a botar, te vas a arrepentir”, se le escucha decir al chofer.

Se conoció que Walter Céspedes ofrecía el servicio de taxi colectivo con la licencia vencida y registra papeletas pendientes de pago.

Arrepentido

Cuando era traslado por los policía a la sede de Fiscalía Provincial Penal de San Isidro, Céspedes Rodríguez mostró arrepentimiento. "Estoy arrepentido", exclamó en medio de sollozos.