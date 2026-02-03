El Estado peruano autorizó la extradición de Tony Janzen Valverde, conocido con el alias de ‘Pequeño J’, hacia Argentina para que enfrente cargos por triple feminicidio. La decisión fue oficializada por la Fiscalía de la Nación tras un proceso de cooperación judicial internacional con las autoridades argentinas.

El acusado deberá responder específicamente por el delito de homicidio agravado en perjuicio de tres mujeres en la localidad de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires. La medida marca un avance significativo en la búsqueda de justicia para las víctimas de este brutal crimen.

🚨 #LoÚltimo | La Fiscalía de la Nación, como autoridad central de cooperación judicial internacional, informa que el Estado peruano concedió la solicitud de extradición pasiva de Tony Janzen Valverde, conocido como 'Pequeño J', para ser procesado en la República Argentina por el…





El documento detalla que el requerido enfrentará tres imputaciones por hechos delictivos contra tres mujeres, cometidos bajo circunstancias agravantes.

Víctimas de feminicidio

En septiembre de 2025, tres jóvenes fueron reportadas como desaparecidas en Florencio Varela. Días después, sus cuerpos fueron hallados sin vida, confirmando las peores sospechas de sus familias.

Las víctimas fueron identificadas como Brenda Loreley del Castillo, de 20 años, Morena Verdi, de 20 años y Lara Morena Gutiérrez, de apenas 15 años

Este caso conmocionó a la sociedad argentina no solo por la brutalidad del crimen, sino porque los perpetradores transmitieron el asesinato en vivo a través de redes sociales.

Víctimas fueron torturadas y asesinadas mientras se transmitía en directo por las redes sociales.

Según la Fiscalía de la Nación, el crimen presenta múltiples agravantes que aumentan la gravedad de los cargos contra Janzen Valverde.

“El requerido responderá por tres hechos delictivos en agravio de tres mujeres. El delito se habría cometido con la complicidad de dos o más personas, mediante ensañamiento y alevosía, y mediando violencia de género”, precisó el comunicado.

Las investigaciones indican que ‘Pequeño J’ no actuó solo, sino que habría contado con la participación de dos o hasta tres cómplices en la ejecución de los feminicidios.

Captura

Tony Janzen Valverde fue capturado en septiembre de 2025 en la localidad de Pucusana, al sur de Lima. Desde entonces permanece recluido en el Penal de Cañete, donde esperó el proceso de extradición.

Inmediatamente después de su detención, la justicia argentina presentó la solicitud formal de extradición al Estado peruano para que el acusado sea trasladado y juzgado en el país donde ocurrieron los crímenes.

Pequeño J fue capturado mientras se encontraba escondido dentro de un camión en plena Panamericana Sur.

La Fiscalía de la Nación destacó la eficiencia en el proceso de cooperación judicial entre Perú y Argentina, resaltando la importancia de los acuerdos bilaterales para combatir delitos graves de naturaleza transnacional.

“De esta manera, la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación brinda una célere respuesta a la interacción de los países en la persecución de los delitos graves”, concluyó el pronunciamiento oficial.

El caso representa un ejemplo de coordinación efectiva entre sistemas judiciales de diferentes países para garantizar que los acusados de crímenes graves no encuentren refugio cruzando fronteras.

¿Qué sigue?

Con la aprobación de la extradición, las autoridades procederán a coordinar el traslado de Tony Janzen Valverde hacia Argentina, donde será puesto a disposición de la justicia argentina.

Una vez en territorio argentino, el acusado enfrentará el proceso judicial correspondiente por los tres feminicidios, donde deberá responder por las circunstancias agravantes del crimen: ensañamiento, alevosía, complicidad múltiple y violencia de género.