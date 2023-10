El alférez de la Policía Nacional del Perú Erick Ávalos Torres lideró un operativo ejecutado la madrugada del último viernes en la vía de ingreso al aeropuerto de Huanchaco, sede de piques ilegales que eran programados todos los jueves. Sin embargo, el oficial terminó protagonizando una intervención que casi acaba en tragedia.

Ante la intención de fuga de dos personas que iban a bordo de una motocicleta, quiso detenerlas con un casco, pero fue arrollado y los ocupantes de la unidad motorizada se estrellaron contra uno de los patrulleros de la comisaría de Huanchaco.

El impacto

Un video, viral en redes sociales, es la evidencia del accionar del policía y de Jhon Verde Reyes (23), conductor de la moto, quien tenía como copiloto a Pamela Florián Sánchez (18). La unidad va a excesiva velocidad, Verde Reyes, al parecer, no quería saber nada con la intervención policial y pretendió abandonar la escena, pero nunca imaginó que iba a ser detenido de manera inusual por el alférez Ávalos Torres. Con el casco en la mano y la supuesta intención de arrojarlo contra el motociclista, fue grabado el oficial PNP.

De acuerdo con la información obtenida por Diario Correo, la joven Pamela Florián fue diagnosticada con traumatismo múltiple y el piloto terminó con heridas en el rostro, contusión en el hombro y traumatismo en la cabeza. Ambos fueron internados en la clínica San Pablo de Trujillo.

Mary Méndez, tía de Pamela, acudió a la comisaría de Huanchaco y denunció al oficial Ávalos. Luego, declaró que su sobrina no había participado en los piques ilegales, aunque el video podría contradecir su afirmación.

“El policía quiso pararlos, pero no fue la manera adecuada. Ellos estaban en la casa de un familiar en Huanchaco, no en los piques. Eso ya es versión de la Policía, que no quiere hacerse cargo”, mencionó.

Investigación

El alférez fue llevado a la clínica Sanna, donde le diagnosticaron golpes en la cabeza, el hombro y heridas en el rostro.

El jefe de la División de Investigación Criminal de Trujillo, coronel PNP Javier Méndez Yupanqui, aseguró que el conductor de la motocicleta puso en riesgo su vida y la de dos personas, por lo que consideró que estaría implicado en un delito.

“No solo hay que concentrar la atención en la actitud del oficial, que podría haber actuado de manera irregular, pero hay que tener en consideración que la forma de actual del conductor de esta motocicleta quería fugarse del lugar, pero a una velocidad excesiva y ha puesto en riesgo la integridad de personas y eso sí es un delito”, sostuvo.

Este caso es investigado por la Unidad de Tránsito de la Policía y la Primera Fiscalía Corporativa de Trujillo, a cargo de la fiscal Mónica Villanueva Ruiz. También han intervenido la Fiscalía y la unidad de Asesoría Legal de la Policía, que tendría cómo defender a Ávalos Torres.