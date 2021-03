El Gobierno Regional de Loreto (GOREL), se pronunció respecto a la lista de los funcionarios de esta entidad que recibieron irregularmente la vacuna contra el COVID-19, estas personas menores de 80 años que no estaban consideradas en los grupos priorizados, según el padrón de inmunización, serán suspendidos de sus cargos. Entre ellos figura los asesores Jorge Monasí (65) y Joiner Vásquez (73).

“Procederemos de inmediato a suspender de sus cargos a aquellos funcionarios del GOREL que hayan infringido las normas sanitarias, mientras que duren las investigaciones, sin perjuicio de iniciar las acciones administrativas, civiles y/o penales que el caso amerita”, informó en un comunicado el GOREL.

Asimismo, el GORE Loreto Anunció que su despacho de gobernación no autorizó la vacunación para favorecer a sus funcionarios o a terceras personas, toda vez que es facultad exclusiva del sector salud.

“Exhortamos a la Dirección Regional de Salud (Diresa), Ministerio de Salud (Minsa), Contraloría General, Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional a ser más diligentes y responsables durante el proceso de vacunación, a efectos de evitar situaciones deplorables que atentan el orden público y la salud de la población”, añadieron.

Por su parte, a través de un comunicado de la Contraloría General de la República, detallaron que la vacunación a personas que no formaban parte del padrón de adultos mayores programados o priorizados por su condición de vulnerabilidad en Loreto no se realizó en un centro de vacunación autorizado, sino en la Dirección Regional de Salud (Diresa) Loreto que no era punto programado para ese fin.

Como se recuerda, los días 18 y 19 de marzo, la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Loreto comenzó las jornadas de vacunación con 5,850 dosis del laboratorio Pfizer. Se destinaron 5.634 dosis a los afiliados de Pensión 65 y a los adultos mayores de 70 años que contaban con Seguro Integral de Salud o Essalud, o aquellos sin seguro. Otras 150 se destinaron para el programa Padomi de Essalud.

Sin embargo, las 66 dosis de Pfizer restantes fueron aplicadas a autoridades locales y funcionarios del Gobierno Regional de Loreto. Entre ellos figuran dos asesores de esta última entidad, se trata de Jorge Monasí (65) y Joiner Vásquez (73). También se vacunó el alcalde de la provincia de Maynas, Francisco Sanjurjo (69 años) y la alcaldesa del distrito de Punchana, Jane Donayre (63).

También se encuentra Mirna Villacorta (68), exalcaldesa del distrito de San Juan Bautista, y Clara Delfina Bustamante (63), actual directora ejecutiva de Promoción de la Salud, es decir, una funcionaria que participaba directamente en los planes del sector.

