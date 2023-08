Augusto Ríos Tiravanti, general PNP y director de la Tercera Macro Región Policial de La Libertad, acudió muy bien acompañado a una fiesta el pasado 30 de julio, en medio de la emergencia que vive la región por la ola criminal que día a día golpea con fuerza. Sin embargo, 18 días después de ese evento, el funcionario no hace ningún mea culpa.

Responde

Ayer, en una entrevista con RPP, el oficial volvió a ser consultado por ese episodio que no pasó desapercibido en la región. Ríos Tiravanti está seguro de que no fue un error acudir al evento público.

“Yo asistí en un momento de ocio y esparcimiento como cualquier ciudadano. Antes de ser ciudadano somos personas. Acudí con un grupo de amigos a una actividad social pública y fue fuera de mi horario laboral. A mí no se me ve tomando, no se me ve cantando”, indicó.

En Inspectoría de la PNP de Trujillo, hasta el momento, no confirmaron si iniciaron o no un proceso administrativo contra el oficial Augusto Ríos, pero él recalca que no dejó mal parada a su institución.

“A mí no me compete pronunciarme porque yo no soy el órgano que va a investigar [el caso]; no puedo decir que habrá una investigación”, aseguró.

Su balance

El 29 de junio del año pasado, el Ministerio del Interior designó al general Ríos como jefe de la Policía en La Libertad. En ese sentido, después de más de un año de gestión, según indica, ha demostrado “eficiencia”, teniendo en cuenta que “Trujillo es una plaza difícil para cualquier oficial”.

“Nosotros venimos a prestar servicio por disposición de nuestro comando policial. Trujillo es una plaza muy difícil para cualquier oficial de Policía, es un reto institucional, es un reto personal. Si mi comando dispone mi cambio, habrá que ser cambiado. La producción policial que es monitoreada por nuestro comando revela nuestra eficiencia. Esa producción fue elevada”, añadió.