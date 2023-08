El jefe de la III Macro Región Policial La Libertad, general PNP Augusto Ríos Tiravanti, fue incluido en las investigaciones que se siguen por las muertes y lesiones que dejaron las protestas en la provincia liberteña de Virú a fines de 2022 y comienzo de este año, contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte.

Según documentación fiscal, el alto oficial ya era investigado por el presunto delito de homicidio simple, pero ha sido variada por el de homicidio calificado, “en el contexto de violación de derechos humanos en protestas sociales”.





Medida

Ayer, el jefe policial de la región debió acudir a la sede principal del Ministerio Público en Trujillo; sin embargo, no llegó.

De acuerdo con la misma documentación, Ríos fue citado por la fiscal provicional Cynthia Gamarra Oliva, del Equipo Especial de Fiscales para Casos con Víctimas durante las Protestas Sociales.

“Requerir a los investigados que pongan a disposición sus equipos celulares con la finalidad de extraer información de sus comunicaciones relacionado al hecho materia de investigación”, se indica.

El general fue citado a las 8:30 a.m., pero no se apersonó. “El celular es del Estado y la Fiscalía no tiene facultades de incautación, sino el Poder Judicial. Hemos contestado que el teléfono es del Estado y que este ya fue entregado para su renovación”, respondió ayer Ríos Tiravanti en una conferencia de prensa.