La crisis en la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) se agudiza cada vez más. Ahora el gerente de Obras, Larry Lezama, denunció en una rueda de prensa que fue separado del cargo por parte del alcalde Arturo Fernández, porque estuvo en contra de “direccionar” una obra para que una empresa determinada, que no cumplía con los requisitos exigidos por norma, la supervise.

Antes de hablar con la prensa, el funcionario de confianza de Fernández llamó a su oficina a la Policía Nacional para recoger las supuestas pruebas de su denuncia. También habría audios y chats que involucran al burgomaestre.

“Yo estoy esperando que me cesen. Esto es un acto irregular; ahora hay otro gerente que sin tener resolución está ocupando mi cargo. Esto es un abuso de autoridad. Yo no estoy renunciando a mí me están cesando por defender un acto regular. Yo ahora mismo me voy a la Fiscalía de Prevención del Delito y voy a denunciar esto, porque yo no voy a permitir que me involucren en actos de corrupción, cuando él (alcalde) es el más corrupto de todos. Me reafirmo y en la Fiscalía lo voy a demostrar con hechos”, expresó.

Lezama dijo que hay otros funcionarios involucrados en estos actos irregulares y tiene audios en los que se les escucha presionando para obligar al comité de selección direccionar la obra. “Ese expediente de selección está allí, que lo lleven y lo analicen”, agregó.

