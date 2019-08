Gian Marco hace pedido al gobierno: "Quisiera que se enseñe música en colegios públicos"

Síguenos en Facebook

El cantautor peruano Gian Marco Zignago, ganador de tres premios Grammy Latinos, será el artista estelar de la ceremonia de clausura de los Juegos Panamericanos Lima 2019 y pidió al Gobierno implementar el curso de Música en los colegios públicos porque el Perú ha demostrado todo lo que es capaz ofrecer en esta materia.

TAMBIÉN LEE: El valor de la verdad: ¿Por qué Gladys Tejeda fue invitada al programa de Beto Ortíz? (VIDEO)

“Hemos demostrado que la música ha sido parte importante de los Juegos. Para mí, sería maravilloso que tanto el Ejecutivo como el Congreso pudieran poner la educación musical en la currícula de colegios públicos. Lamentablemente, la música se relaciona con la fama, y eso está mal. La música es una profesión, es una carrera que se estudia. Si la educación musical se da, podremos llegar a lugares maravillosos e inimaginables”, manifestó el compositor.

DIFÍCIL RETO

El intérprete de “Se me olvidó” y “Sentirme vivo” contó que, después de ver el espectáculo ofrecido en la inauguración de los Panamericanos, espera deleitar este domingo al público que lo verá en el Estadio Nacional y a través de la televisión.

“Quiero agradecer al Comité Organizador por la invitación. Me tuve que callar durante muchos meses. Veía que en las redes me decían por qué no estás ahí. Lo que sí me parece un reto es superar la valla de la inauguración, porque se que va a comparar, pero vamos a hacerlo con todo el amor del mundo. Hemos preparado un especial con casi diez minutos de música y tengo una sorpresa al final”, expresó.

ABRAMOS LOS OJOS

El hijo de la actriz Regina Alcóver y del desparecido cantautor Joe Danova también resaltó el trabajo de producción que se ha hecho en la inauguración del evento deportivo y aseguró que este muestra “lo grande que somos”.

“Espero que esto también nos sirva para darnos cuenta de que necesitamos reflejarnos un poco más y darnos cuenta de que, cuando viene gente de afuera y nos dice que somos un país diverso, de vez en cuando tenemos que voltear a vernos. Estos Panamericanos nos muestran lo que ya tenemos y lo grande que somos. Eventos como estos nos dan la oportunidad de seguir creciendo”, insistió.

Carlos Neuhaus, presidente del Comité Organizador, y parte su equipo dieron otros detalles de la ceremonia.