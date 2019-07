Gobernador de Loreto pide al Ejecutivo retomar el diálogo con comunidades indígenas

Síguenos en Facebook

El gobernador regional de Loreto, Elisbán Ochoa Sosa, pidió al Ejecutivo retomar el "diálogo con seriedad" luego del paro indefinido de las comunidades indígenas iniciado el 6 de julio pasado, por el derrame del petróleo.

En ese sentido, especificó que han convocado a los dirigentes de la provincia de Datem del Marañón, así como al jefe de Gabinete, Salvador del Solar, y al ministro de Energía, Francisco Ísmodes, para una reunión en la ciudad de Iquitos el próximo martes 9 de julio.

"Estamos invitando a los dirigentes y organizaciones indígenas a una reunión para el día martes en la ciudad de Iquitos. De igual manera, hemos convocado a la PCM, al ministro de Energía y Minas para que retomemos el diálogo con la seriedad que el caso requiere", sostuvo la autoridad en diálogo con Agenda Política.

"Bastante preocupado"

Luego, Elisbán Ochoa reconoció encontrarse muy preocupado por la situación de la provincia del Datem del Marañón tras el derrame de petróleo que aún no ha sido controlado, pese a que ocurrió el 18 de junio.

"Bastante preocupado por lo que viene pasando en la provincia del Datem del Marañón. La semana pasada se iba a desarrollar una reunión con los representantes de la PCM, pero porque el escenario no era el más propicio (...) el premier y el viceministro no fueron a esta reunión porque no había la seguridad del caso", remarcó.

También, admitió que los miembros de las comunidades indígenas estaban bastante disgustados por el derrame de petróleo, debido a lo cual, se suspendió el encuentro la semana pasada.

"La población indígena estaba bastante contrariada. Se suspendió la reunión y ellos lo tomaron como una (...) y como respuesta a eso, decretaron un paro indefinido", agregó.