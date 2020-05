El Ministerio de Salud, a través de la Resolución Ministerial (N°250-2020), aprobó el día de ayer la guía técnica de bioseguridad de uso obligatorio para los restaurantes y afines que realicen este servicio de reparto de alimentos a domicilio.

En ese sentido, en el marco del estado de emergencia, los restaurantes de todo tamaño podrán vender sus productos gastronómicos a través del servicio de delivery, siempre que se cumplan con las medidas establecidas.

“Establecer las condiciones sanitarias que deben cumplir los restaurantes y servicios afines que cuentan con la modalidad del servicio a domicilio de alimentos que son entregados a domicilio o para llevar”, se lee en la norma.

No obstante, en esta primera etapa, las actividades de delivery por aplicativo no podrán operar. Así, los trabajadores de los restaurantes serán quienes realicen el servicio de reparto a los consumidores.

MEDIDAS. Correo tuvo acceso a la guía técnica, donde se indica que la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria elaboró el documento para los restaurantes y servicios afines, con la finalidad de contribuir con el abastecimiento de alimentos a la población.

En dicho informe resalta el distanciamiento social de al menos 1 metro entre el personal que interviene en cada una de las fases de la cadena alimentaria.

Además, el control de la temperatura corporal no debe ser superior a 37° C, y el personal de trabajo no debe presentar problemas respiratorios, como tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, entre otros malestares.

También se precisa que el encargado de envasar y empaquetar los alimentos y el repartidor, deben llevar protector buco nasal, tener cabello cubierto y las manos (con o sin guantes) limpias y desinfectadas, así como uñas cortas, sin heridas infectadas o abiertas.

En caso de que el consumidor sea quien recoja el empaque, este solo podrá hacerlo en la zona de despacho del local.

En tanto, las municipalidades, como las autoridades competentes, en coordinación con las Direcciones Regionales de Salud, deberán asegurar la implementación de la guía técnica en los restaurantes.

CRÍTICA. La presidenta de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines (Ahora), Blanca Chávez, señaló a Correo que el Gobierno no debió publicar la guía técnica porque crea una confusión entre los empresarios del rubro de comidas.

“Aquí hay un tema muy grave, el 90% de los restaurantes piensa que mañana (hoy) van a abrir sus locales. Esto es un problema que el Gobierno ha originado”, comentó.

Indicó que, si bien es cierto que la guía técnica será de uso obligatorio para todos los restaurantes, aún no se ha completado con algunos pasos previos para la reanudación de las actividades.

“Primero tiene que salir la regulación, luego el Ministerio de Salud (Minsa) va a poner a disposición una plataforma donde todas de las actividades económicas que estén comprendidas en la Fase 1 del mes de mayo, puedan inscribirse. Finalmente, esta lista final pasa a manos de las municipalidades para la aprobación”, explicó.

MÁS CONTAGIOS. Blanca Chávez, agregó que la publicación de esta guía podría desencadenar más contagios del coronavirus (COVID-19) entre las personas, porque los informales empezarán a trabajar sin conocer que aún no hay una fecha de inicio oficial.

“Lo que va a pasar es que las personas informales van a abrir sus negocios porque están desesperados, van a ponerse a trabajar y ahí va a venir el mayor contagio del coronavirus”, enfatizó.

Estimó que en aproximadamente 15 días se podría comenzar con la modalidad del reparto a domicilio.

“No creo que el reinicio de las actividades en el sector restaurantes pueda demorar un mes, estimo que en aproximadamente 15 días podríamos operar”, sostuvo.

OPINIÓN. Para el economista Kurt Burneo, la reactivación de los restaurantes busca otorgar mayor liquidez a las empresas, desde el punto de vista económico, para afrontar los efectos negativos del coronavirus (COVID-19).

“Económicamente se puede interpretar esta medida como una especie de oxígeno para los restaurantes, con la finalidad de que no quiebren y no se pierdan los puestos de trabajo”, comentó.

Agregó que, en la medida de que se reactiven los sectores productivos, la economía peruana podría recuperarse más rápido.