Agricultores y ganaderos se han sumado al paro de transportistas de carga pesada en algunos distritos de Huancayo, en la región Junín. Ellos sostienen que también se han visto afectados por el alza del combustible, así como de los fertilizantes y otros productos de consumo diario.

“Estamos esperando el resultado. Cuándo va a bajar o no va a bajar. Hasta que no se arregle no nos vamos a ir de acá. Estamos afectados en principal por el alza de la gasolina, el petróleo, el azúcar, los fertilizantes. Nosotros somos agricultores. Estamos aquí buscando dar solución, que bajen todas las cosas”, comentó una agricultora a TV Perú Noticias.

Según el citado medio, un numeroso grupo de manifestantes de la provincia de Chupaca bloquean desde muy temprano el puente La Breña, que se ubica en el límite de los distritos Pilcomayo y El Tambo, y es la vía de acceso a la cuidad.

Por su parte, el medio Cadena TV Huancayo detalló que transportistas de carga pesada bloquearon con piedras y troncos el pase de vehículos en los exteriores de la Universidad Peruana Los Andes. Sin embargo, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) lograron despejar la vía.

Tras ser retirados, algunos protestantes caminaron a lo largo de la zona del Carmen del Solar exigiendo a los negocios que cierran sus puertas en muestra que apoyan el paro de transportistas.

SUBE PRECIO DE FERTILIZANTES

El presidente del Frente de Defensa de Productores Agropecuarios de Junín, Angel Misayauri, señaló a la RPP Noticias que no han recibido ninguna respuesta a sus reclamos de parte del Poder Ejecutivo. Entre estos la reducción en el precio de los fertilizantes, pues aseguran que ha triplicado su valor, y del combustible.

VÍAS CERRADAS

Según el último reporte de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) de vías bloqueadas hasta las 9:45 a.m. en Junín el tránsito sigue interrumpido en:

Sierra Sur

Km. 1--11-18 Huacrapuguio (Huancayo)

Km 83-92-95 San Lorenzo (Jauja)

Km 268-273, Chupaca (Yauyos)

Km 43 405, La Oroya (Yauli)

Carretera Tarma - La Merced

Km 51-61 Palca (Tarma)

🚨 #SutranInforma | El tránsito permanece restringido 🚧 en diferentes puntos del país. Revisa toda la información, aquí👇. pic.twitter.com/eYy6HVgQuF — SUTRAN PERÚ (@sutranperu) March 30, 2022

VIDEO RECOMENDADO