El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, presentó su renuncia al cargo, según una carta dirigida a la presidenta de la Junta Nacional de Justicia, María Teresa Cabrera Vega, con fecha 21 de abril de 2026.

En el documento, Corvetto comunica su decisión de dejar la responsabilidad que ejercía desde el 31 de agosto del 2020. Además, menciona los problemas técnicos y operativos ocurridos durante el despliegue del material electoral en sectores de Lima Metropolitana durante la jornada del 12 de abril.

También indicó que su salida busca permitir que se organice y ejecute la segunda vuelta presidencial en un contexto de mayor confianza ciudadana hacia la ONPE.

Finalmente, señaló que existen interrogantes que deberán esclarecerse mediante una investigación imparcial y exhaustiva sobre la cadena logística de la institución.

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