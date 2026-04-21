Más de cincuenta generales, vicealmirantes y tenientes generales en retiro del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea suscribieron un pronunciamiento que rechaza las irregularidades registradas durante la jornada del 12 de abril.

Los firmantes denunciaron los retrasos en la instalación de mesas, fallas en el Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE) y hallazgos de cédulas de sufragio en la vía pública.

“Estos hechos comprometen de manera directa la transparencia, trazabilidad y seguridad que el sistema electoral está obligado a garantizar”, reza el texto.

Los militares retirados exigieron que las autoridades de la ONPE pongan sus cargos a disposición de la Junta Nacional de Justicia.