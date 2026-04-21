La Fiscalía de la Nación archivó la denuncia constitucional contra la expresidenta Dina Boluarte y sus exministros por el incremento del sueldo presidencial aprobado en julio de 2025.

De acuerdo con la resolución difundida por RPP, el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, determinó que “no había mérito” para sostener los cargos contra la exmandataria ni su Gabinete, y dispuso “el archivo de todo lo actuado” y la “anulación de la anotación o registro informático generado” con el expediente.

Agregó que el proceso comenzó en marzo de 2024, lo que desvirtúa los argumentos del partido denunciante Voces del Pueblo.