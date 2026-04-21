Para que un partido político sea reconocido en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), la ley exige un determinado número de firmas.

En un intento por mantenerse vigentes, las organizaciones recurren en muchas ocasiones en la entrega de gaseosas, galletas, lapiceros y mucho más, a cambio de que los ciudadanos faciliten sus datos y firmen una ficha de afiliación.

Precisamente, esas prácticas no éticas se evidencian con los resultados de las últimas Elecciones Generales 2026.

Y es que de acuerdo con información revisada por Correo, al menos 12 candidatos presidenciales no captaron el voto total de los afiliados a sus partidos.

Estos son los candidatos presidenciales que obtuvieron menos votos que el número de afiliados a sus partidos. (Infografía: Diario Correo)

CIFRAS

Con los datos precisados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al 93.597%, son varios los partidos que no llegaron a conseguir ni siquiera el número de votos de quienes son afiliados en su partido.

Para muestra hay varios botones. Por ejemplo, el partido Perú Moderno de Carlos Jaico tiene 56,087 afiliados.

El 7 de enero de este año presentaron el padrón de sus afiliados en un total de 952 páginas. Sin embargo, Jaico es el candidato que obtuvo menos votos.

Al cierre de esta edición solo consiguió 9141 votos.

Lo mismo sucede con el partido PRIN que registra 53,103 afiliados.

A pesar de eso, su candidato presidencial Walter Chirinos solo obtuvo 13,640 votos.

En una situación similar se encuentra Antonio Ortiz de Salvemos al Perú que consiguió 16,409 votos, aunque tiene 31,370 afiliados.

El partido Fe en el Perú tiene 56,088 afiliados, pero su candidato presidencial Alvaro Paz de la Barra solo alcanzó 21,847 votos.

Cabe precisar que en esta contabilidad no está incluido el fallecido candidato Napoleón Becerra del Partido de los Trabajadores y Emprendedores.

Su agrupación tiene 39,481 afiliados. Sin embargo, tras el deceso de su candidato, toda la plancha quedó fuera de carrera.

A pesar de ello, su candidato obtuvo 10,733 votos.

El partido Perú Moderno de Carlos Jaico tiene 56,087 afiliados, pero él obtuvo menos de 10 mil votos. (Foto: GEC)

NO LLEGARON

En la información revisada se encontró que cuatro partidos con representación actual en el Congreso, no obtuvieron los votos necesarios de parte de sus afiliados.

Avanza País es sin duda uno de los partidos que perdió respaldo en los recientes comicios.

El candidato presidencial y congresista José Williams Zapata solo consiguió 30,680 votos, a pesar de que su agrupación tiene más de 50 mil afiliados.

Somos Perú tiene 178,483 afiliados, pero su candidato George Forsyth tiene acumulado hasta el momento 141,431 votos.

Otro caso es el de Perú Libre, partido que en las elecciones de 2021 logró una importante representación en el Congreso y cuyo candidato presidencial (Pedro Castillo) fue elegido.

La agrupación del prófugo Vladimir Cerrón tiene registrado 219,140 afiliados. Sin embargo, su candidatura no alcanzó ni la mitad de esos votos, porque solo llegó a 94,052.

Finalmente está el caso de César Acuña, exgobernador regional de La Libertad.

Su partido Alianza para el Progreso (APP) tiene 389,200 afiliados, pero el candidato solo alcanzó 178,207votos.

Alianza para el Progreso (APP) tiene 389,200 afiliados, pero el candidato César Acuña solo alcanzó 178,207votos. Foto: Johnny Aurazo

ALIANZAS

En el reciente proceso electoral participaron tres alianzas integradas por diversos partidos políticos, es decir, tenían la oportunidad de recibir más votos debido a la cantidad de afiliados. Sin embargo, eso no sucedió con dos de ellas.

La alianza Fuerza y Libertad está integrada por los partidos Fuerza Moderna y Batalla Perú, agrupaciones que tienen 34,170 y 49,614 votos, respectivamente.

Juntos suman 83,784 afiliados, a pesar de ello, su candidata presidencial Fiorella Molinelli solo alcanzó 25,533 votos.

Mientras que la alianza Unidad Nacional conformada por el Partido Popular Cristiano (PPC), Peruanos Unidos ¡Somos Libres! y Unidad y Paz, suma un total de 107,520.

A pesar de eso, su candidato presidencial Roberto Chiabra solo alcanzó 63,849 votos.

Fiorella Molinelli alcanzó 25,533 votos, pero su alianza Fuerza y Libertad suma más de 80 mil votos. (Foto: GEC)

RECLAMOS

De acuerdo con el portal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), un afiliado es un ciudadano que de manera libre y voluntaria, manifiesta su voluntad de pertenecer a una organización política, y con ello participar democráticamente en la vida política del país.

Un dato no menor es que el año pasado se registraron denuncias de ciudadanos que fueron inscritos a algunos partidos políticos sin su consentimiento.

El caso generó pronunciamientos de diferentes instituciones del Estado, el inicio de investigaciones en la Fiscalía y el malestar de todos aquellos que debían iniciar el procedimiento para una desafiliación.

El caso más grave sucedió con el partido Nueva Gente del abogado Carlos Vega.

La agrupación acumulaba 750 solicitudes de desafiliación durante el proceso de inscripción.

Los ciudadanos denunciaron haber sido registrados en el padrón sin su consentimiento.

Para el JNE, el número de desafiliaciones era inusual y le pidió explicaciones al partido, pero al no dar una respuesta satisfactoria, el proceso de inscripción se dio por concluido.

En la actualidad, figura como uno de los 53 partidos que cumplió el proceso sin alcanzar inscripción.