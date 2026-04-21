El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, solicitó al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, que convoque a elecciones complementarias para los ciudadanos que no pudieron votar el 12 de abril.

Durante una manifestación realizada el pasado domingo en el Campo de Marte, en Jesús María, reclamó por los electores que no emitieron su voto debido a demoras en la instalación de mesas de sufragio en Lima Metropolitana.

“Convoque usted a elecciones complementarias para todos los que no han votado, incluyendo a policías y militares”, expresó.

Asimismo, López Aliaga advirtió que fijaba como plazo que estas se desarrollen antes del domingo 3 de mayo, caso contrario –refirió– “no garantizaba nada”.

Al finalizar su discurso, el exalcalde de Lima aseguró que cuenta con información respaldada por un peritaje judicial.

“Yo mismo, con un perito judicial, tengo la información, la cual está entrando esta noche a la Policía Nacional y a la Fiscalía del Perú”, afirmó.

Apoyo

La candidata Keiko Fujimori (Fuerza Popular) respaldó el pedido de López Aliaga.

“Estoy de acuerdo con la solicitud que ha hecho el señor López-Aliaga para que las personas que no votaron en ciertas mesas, que se aperturaron de manera tardía, (lo puedan hacer). El JNE puede implementar una elección complementaria”, manifestó a la prensa.

Opinión

Al respecto, especialistas en derecho electoral coincidieron en que la propuesta es inviable.“No hay posibilidad alguna porque no está bajo la normatividad vigente en materia electoral”, dijo José Tello a Correo.

Por su parte, José Naupari explicó que “la Constitución establece un único supuesto de nulidad total: cuando los votos nulos o en blanco, sumados, superan los dos tercios de los votos emitidos”.