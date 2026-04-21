Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), fue citado para mañana martes 21 de abril a las 4 p. m., de manera presencial, en la sede de la Fiscalía Anticorrupción, para una diligencia de entrega voluntaria de información en el marco de la investigación iniciada por presuntas irregularidades en las elecciones del pasado 12 de abril.

De acuerdo con un documento fiscal al que accedió RPP, Corvetto hará entrega de su pasaporte y proporcionará información. Esta medida se produce luego de que, el último fin de semana, el titular del organismo electoral remitiera un escrito al Ministerio Público en el que planteaba el levantamiento del secreto de sus comunicaciones.

Aún se encuentra pendiente la reprogramación de la diligencia en la que Piero Corvetto debe declarar como testigo en esta misma carpeta fiscal, inicialmente prevista para el pasado viernes, pero que fue postergada a pedido del funcionario.

La Procuraduría Anticorrupción solicitó a la Fiscalía que incorpore al titular de la ONPE como investigado en el caso de la contratación de la empresa Gálaga para la distribución de material electoral.