Una anciana de 90 años permaneció por más de una hora sentada en una silla de ruedas con un tumor en la pierna izquierda que sangraba y le provocaba fuertes dolores en el servicio de emergencia del hospital Carrión.

“A mi madre Brígida Socualaya se le reventó un tumor en la pierna, está sangrando y no me dan solución en el hospital, llegué a las 9 de la mañana y son las 10 y no hay atención, la pobre está sentada en silla de ruedas soportando el dolor esperando que llegue un cirujano que defina su situación”, reclamó Milagros Benites, hija de la nonagenaria.

Del centro de salud de Chilca, le han hecho referencia para que la atienda un especialista en Cardiovascular, Traumatología, Neurología y hasta Medicina Interna, pero no ay un diagnóstico de lo que tiene, mientras su pierna sigue empeorando. La anciana se quejaba de dolor.

La última referencia que le hicieron a la paciente es para que sea atendida el 23 de diciembre, pero su situación se complicó antes de la fecha de su cita.





intervienen. Por intermedio de Correo, se comunicó a la hija de la paciente con el director del hospital Carrión, Gustavo Llanovarced de la situación de la adulta mayor. Es por ello que dispuso que la atiendan de inmediato. El personal procedió a realizar un drenaje de la materia que tenía la paciente en su pierna.