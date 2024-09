Cada vez que ocurre un asesinato, feminicidio o hurto en Huancayo, el suboficial técnico de segunda, Juan Carlos Vera Porras, encargado de la sección de Investigación de la Escena del Crimen, está listo para ir tras las huellas del crimen, como lo hace 17 años.

Con su trabajo científico contribuyó a dar con los canos más sonados y emblemáticos, como descubrir a los temidos matataxistas.

“Recogí unos cabellos de un gorro de lana, el cual habían botado en una escena, esto sirvió para que se homologue con uno de los autores, así demostramos técnica y científicamente la participación de ellos (matataxistas) en el hecho criminal”, precisó.

Otro sonado caso es de la niña de la maleta, donde junto al perito biólogo recogió muestras de ADN de la menor y que posteriormente fue homologada con el autor del asesinato y ultraje.

Los casos recientes son las huellas en una motocicleta usada por unos marcas que robaron más de 60 mil soles a una anciana. También las huellas en una boutique del jirón Áncash, donde se halló al autor en tiempo récord.





TRABAJO. Su labor es recoger y analizar todo tipo de evidencias como huellas dactilares, bellos, cabellos, pisadas, sangre, semen y otros elementos biológicos, que aporten como prueba.

Hace unos días lo hallamos en su laboratorio, aplicando reactivos a una lata de cerveza, para detectar a quien le pertenecen las huellas que dejaron en el objeto.

El policía Juan Carlos Vera, a lo largo de los años, logró su especialización, puesto que se preparó con la policía de Colombia, del Reino Unido, de Ecuador e incluso con el FBI.

Conjuntamente con el equipo de peritos de Huancayo, con alto de nivel de preparación, integran uno se los mejores laboratorios del Perú en la investigación de la escena del crimen y son requeridos a nivel nacional.

Su mensaje a la comunidad es que cuando ocurra un crimen, los familiares y testigos no deben tocar objetos, no llevarse nada y no arrojar algún elemento para que la policía pueda realizar su trabajo.

El perito Juan Carlos Vera Porras es padre e invoca a los jóvenes policías a trabajar con compromiso y profesionalismo.