Un presunto delincuente terminó llorando y suplicando por su vida, luego de ser retenido y bañado por comerciantes del mercado ExMaltería, en Huancayo. Esto tras el intento de robo a la cantante de ‘Chicas Intocables’.

Una de las integrantes de la agrupación folclórica ‘Chicas Intocables Mabel y Rosmeri’, fue víctima de un intento de robo; sin embargo, los comerciantes del mercado ExMaltería, al percatarse, lograron detener al presunto delincuente y darle un baño con agua fría.

Ocurrió cerca de las 7:00 de la mañana del viernes pasado. La cantante Mabel, contó que acudió al centro de abasto para comprar insumos para su marisquería.

“En mi mochila tenía mil soles, no me había percatado del robo hasta que me alertaron los vigilantes y comerciantes que agarraron al delincuente y lo bañaron. Pero después lo soltaron porque pidió perdón”, dijo.

El sujeto se llama Christian Jheison Casavilca Huamán, natural del distrito de Acoria, en Huancavelica. Terminó llorando y pidiendo perdón asegurando que no volvería a delinquir y dijo que lo hacía por su hija, sin embargo ya cuenta con antecedentes por hurto agravado el 2022.y