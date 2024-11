Todo está listo. Hoy 42 kilómetros 195 metros de la pista estarán libres, ya que los atletas de élite participan en la 38° Maratón Internacional de los Andes, donde correrán desde Ataura (Jauja) hasta el estadio Huancayo, sobre los 3200 metros de altitud. Son más de 2 mil inscritos en todas las categorías. En maratón hasta ayer habían 350 inscritos y las colas continuaban hasta la noche. Unos 60 son atletas de élite, informó la coordinadora técnica de la Maratón, Inés Melchor Huiza.

Ayer, fueron presentados los atletas internacionales como Erick Mose Monyenye de Kenia, Naomi Miayo, el ecuatoriano Fernando Moreno, que destacó a la competencia como “la prueba para valientes”, por el nivel de los participantes locales e internacionales. Su objetivo es llegar entre los 3 primeros.

Mientras que la ecuatoriana Jessica Paguay Guaman, también resaltó que las competidoras peruana son muy fuertes y con mucha trayectoria y se preparó para competir con ellas.

La atleta invocó a la población de Huancayo y el Valle del Mantaro a alentar a los atletas a lo largo del recorrido, ya que eso los motiva a seguir hasta el final.

“Acompáñenos en el recorrido y esperamos recibir el ánimo y el aliento en esta carrera para la cual nos hemos preparado con mucho”, comentó Jessica Paguay.

La coordinadora técnica de la organización de la Maratón Internacional de Los Andes 2024, Inés Melchor Huiza manifestó que entre los atletas nacionales confirmados está Thalía Valdivia (Huánuco), que tiene récord nacional de maratón. Además estará Zaida Ramos, que el año 2023 ganó la maratón de Los Andes, Sarita Suárez de Puno, Aydé Loayza desde el Cusco, Deysi Quispe que ganó maratón en Cerro de Pasco. También hay participantes de Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Cerro de Pasco, Trujillo, Piura y Lima.

Entre los varones están Walter Nino, Willy Canchanya, Tito Curo para la prueba de 42 kilómetros. La atleta Luz Mery Rojas, participa en la prueba de 10 kilómetros.

Asimismo, explicó que los atletas correrán los últimos 100 metros de los 42 kilómetros 195 metros en el estadio Huancayo, con el fin de evitar la congestión en la llegada de los atletas.

Detalló que este año se está retrocediendo en cada punto de partida 400 metros. Cuando lleguen al estadio ya no se dará una vuelta, simplemente los 100 metros a la llegada para evitar la congestión.

Este año está prohibido el acompañamiento de vehículos motorizados y no motorizados en el recorrido. Se coordinó con la Policía Nacional para que retiren a los infractores.

El punto de partida de la maratón de 42 kilómetros será en Ataura (Jauja) hasta el estadio Huancayo. La carrera de 21 kilómetros será desde Concepción, la carrera de 10 kilómetros será desde San Agustín de Cajas y los 5 kilómetros para escolares parte desde el pasaje La Cantuta en El Tambo.

Alina De La Torre Alcazar, integrante de la Comisión Nacional de Jueces de Atletismo, refirió que son 18 los jueces que controlarán la maratón. Ellos se encargan de oficializar los resultados de las distintas categorías. Supervisan el recorrido. Está permitido que los atletas lleven su hidratación y su gel para sostener la carrera. Lo que no está permitido es el acompañamiento de una bicicleta, moto u otro vehículo no motorizado. No está permitido que salgan de la carrera sin el permiso del juez.

Además la gente no puede alcanzar agua a ningún atleta, que tienen puntos oficiales de hidratación.