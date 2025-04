Cinco delincuentes, con los rostros cubiertos con pasamontañas y armados, secuestraron a seis integrantes de una familia y a un teniente gobernador, para robarles equipos móviles, dinero en efectivo y otras cosas en Sullana.

El asalto que duró varios minutos, ocurrió cerca de la 1:15 de la madrugada de ayer, cuando los hampones con una escalera y aprovechando que se había cortado la energía eléctrica en la zona, treparon la vivienda de dos pisos en el sector Nueva Esperanza del centro poblado Ventarrones en el distrito de Ignacio Escudero, donde reside un agricultor y su familia.

“Como no había energía, se han metido por la parte de arriba (de la casa). Fueron cinco delincuentes encapuchados. Nos encañonaron y nos tiran al piso a mi esposa, a mí y a mis tres hijos: uno de 20 años y dos menores. Buscaban el dinero y solo me encontraron 230 soles, es que soy un agricultor domas”, dijo Víctor Ramos Sernaqué.

Pero cuando estaban siendo reducidos, llegó el teniente gobernador de Ventarrones, junto a un familiar del agricultor, para ver lo que ocurría por las versiones de los vecinos que alertaron del asalto. Ante esto, ambos también fueron ingresados a la casa y encañonados.

“Me llaman diciendo que estaban asaltando y he ido con una linterna. Llegamos con el papá del agricultor (agraviado) y nos percatamos de la escalera de casi 5 metros en la casa. Vimos cuando los tenían boca abajo (a la familia), pero luego salen los delincuentes y me encañonan y nos meten a la casa. Robaron y luego fugaron corriendo, no sin antes realizando disparos al aire”, señaló el teniente gobernador de Ventarrones, Job Rodríguez.

Tras esto, la Policía llegó al lugar de los hechos y el agraviado interpuso la denuncia en la comisaría de la zona sobre lo ocurrido en su vivienda.

En tanto, los pobladores pidieron a Enosa solucionar los cortes de energía que se registran por varios días.