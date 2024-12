El alcalde de Huancayo, Dennys Cuba Rivera anunció que emprenderá una campaña grande para educar a los vecinos y que estos aprendan a seleccionar la basura, la cual será entregada por separado a los camiones recolectores, como ya se cumple en otras ciudades del país.

El gerente de Servicios Públicos Locales de la comuna huanca, Jhansell Espinoza Cárdenas mencionó que empezarán con la segregación de los residuos sólidos a mas tardar en febrero del año 2025, para lo cual esperan la puesta en funcionamiento de las 6 nuevas compactadoras, con las cuales la flota aumenta a 11 vehículos.

precisa. “Como la población va a segregar, eso va a permitir un recojo selectivo de residuos sólidos como en otras ciudades, habrá días que solo se recogerá orgánicos, otros días reciclables y luego los no aprovechables. “Antes no lo implementamos porque no teníamos la logística, que tenemos ahora, con lo cual la cantidad de residuos a confinar sea en menor cantidad”, detalló el gerente Jhansell Espinoza.

En la actualidad, la comuna huanca traslada de 10 a 20 toneladas diarias a la planta de tratamiento de Tiranapampa, pero el objetivo es llegar a 60 toneladas. Estos residuos sólidos son de tipo orgánico que proceden de los desechos orgánicos que generan los mercados de la ciudad de Huancayo. En estos puntos es donde se genera la mayor cantidad de residuos sólidos y una gran cantidad se puede aprovechar para su transformación.

El gerente, explicó que la población de Huancayo, genera entre 120 a 150 toneladas diarias y con la segregación de la basura se busca disminuir a unas 100 toneladas, lo cual se logrará con el plan de recojo selectivo que se piensa emprender a partir del próximo año.

El alcalde de Huancayo, Dennys Cuba también se refirió al futuro del botadero de Huancán, el cual entrará en un proceso de cierre.