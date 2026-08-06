Un accidente ocurrido en el nevado Huascarán, en Áncash, dejó un ciudadano chileno fallecido y un montañista herido durante una expedición hacia el pico norte de la montaña más alta del país.

Reporte

La Policía de Alta Montaña y la Asociación Socorro Andino Peruano (SAP) iniciaron ayer las labores para recuperar el cuerpo de la víctima, ubicado en una zona de difícil acceso.

Las autoridades identificaron al fallecido como Andrés Regueira, de 21 años, quien perdió la vida tras sufrir una caída de aproximadamente 900 metros durante el ascenso.

El sobreviviente, Michael Milla, de 31 años, logró comunicar la emergencia, lo que permitió activar el operativo de rescate.

Los equipos especializados informaron que el cuerpo permanece en un sector con alta exposición y condiciones climáticas adversas, circunstancias que dificultan la intervención.

Rescate

El presidente de la SAP, Eric Albino, informó a Correo, de manera preliminar, que el incidente habría ocurrido a las 2:30 p.m. del pasado martes y que recibieron la llamada de emergencia a las 3:46 p.m., cerca de una hora después.

“El cuerpo ya está recuperado, solamente faltaría sacarlo, pero estamos en proceso. La gente sigue trabajando en el terreno”, detalló.

Además, precisó que solo faltaría que los restos sean trasladados en helicóptero por la Policía.