Lamentable. Cuando todas las condiciones estaban dadas para que se instale una mesa de diálogo entre los manifestantes que impulsan una huelga en Machu Picchu Pueblo, y los titulares de tres ministerios del Estado, esta reunión no se llegó a dar, retomándose la huelga en Cusco y la interrupción del servicio de trenes hacia la maravilla mundial peruana.

Para el último martes por la mañana, a las 08:00 horas, estaba acordada la instalación de esta mesa de diálogo en las instalaciones del teatro de Machu Picchu Pueblo, a donde finalmente los ministros de Cultura, Comercio Exterior y Medio Ambiente no llegaron, señalando que no viajarían a ningún lado si es que la huelga no era levantada del todo.

“Nosotros no hemos solicitado una tregua, nosotros comunicamos que una mesa de diálogo se iba a instalar siempre y cuando se levante la huelga, nosotros estamos aquí (Cusco) y tenemos buena disposición para llegar a buen puerto, sin embargo hemos visto otra mirada, si llegamos en medio de una tregua sin que la posibilidad de que los turistas lleguen a Machu Picchu, el diálogo no va a funcionar”, citó la ministra de Cultura Leslie Urteaga.

Luego mencionó que una vez en Cusco emitieron un comunicado conjunto indicando que una nueva plataforma de venta de boletos va a ser liderada por la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros en medio de un proceso de transición ordenado en coordinación con el Gobierno Regional de Cusco y con la municipalidad de Machu Picchu Pueblo, asintiendo que Joinnus ya no sería el responsable por el boletaje.

LA RESPUESTA DESDE MACHUPICCHU

Pasadas las horas, y al ver que los ministros no iban a llegar a Machu Picchu Pueblo, las autoridades de la zona, junto a dirigentes, asociaciones y el gobernador regional d e Cusco, se reunieron de igual forma, debatiendo por horas cuál iba a ser el accionar de cara a la posición de los ministros en Cusco.

Es así que la tarde del martes, desde Machu Picchu Pueblo emitieron un pronunciamiento, en el cual no indican que levantarán la huelga como solicitan desde la Presidencia del Consejo de Ministros, es más, señalan que la ‘radicalizarán’ y que continúan exigiendo la renuncia de la ministra Leslie Urteaga, y el cese de operaciones de Joinnus.

“No se han presentado los ministros, han aducido que no había garantías, nos molesta que hayan hecho un desaire, no tiene respeto y estamos resignados a continuar con nuestra medida de fuerza, peor ahora que a la ministra no le importan los problemas del pueblo, ella está feliz de darle una ganancia de 12 millones al año a la empresa privada, pese a que Joinnus ha querido renunciar, la ministra no lo acepta, por algo será...”, citó el dirigente de Machu Picchu Pueblo, Óscar Valencia.

Mientras tanto se confirmó que la suspensión absoluta en el movimiento de trenes continúa, por lo que miles de turistas se quedan en Cusco sin poder viajar a Machu Picchu , ya que no todos optan por tomar la llamada ‘Ruta Amazónica’ que comprende viajar un tramo en carretera y otro a pie, ya que es más para visitantes que gocen de buen estado de salud.

Desde la Cámara de Comercio y Turismo de Cusco, señalaron más antes que quienes impulsan esta huelga, solo buscan que la ‘mafia’ que regentaba el antiguo sistema de venta de boletos continúe, y que no quieren un nuevo sistema de emisión de tickets porque supondrá cortar el acaparamiento y ‘ruletaje’ de entradas que fue denunciado en años anteriores.

En tanto los impulsores de la medida de protesta aducen que la venta de entradas vía un tercero, sería el comienzo de una ‘privatización’ de Machu Picchu que no están dispuestos a aceptar, además de denunciar constantes fallas en el nuevo sistema de Joinnus.

CIFRA:

- Tres millones soles pierde diariamente la región Cusco por la huelga en Machu Picchu, según declaraciones del propio alcalde distrital, Elvis La Torre. Cabe mencionar que el último martes la huelga indefinida cumplió su sexto día consecutivo.





*Vídeos/Cortesía: Néstor Larico.