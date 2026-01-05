El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ejecutó el traslado de 100 internos de alta peligrosidad desde distintos penales de Lima hacia el establecimiento penitenciario de máxima seguridad de Challapalca, ubicado entre las regiones de Tacna y Puno. La medida responde a las disposiciones del Gobierno interino de José Jerí, que busca reforzar el control carcelario y frenar la expansión del crimen organizado dentro de las prisiones.

Según detalló el INPE, los reclusos trasladados pertenecen a bandas criminales vinculadas con delitos graves como homicidio, extorsión, sicariato, robo agravado y tráfico ilícito de drogas y armas. De ellos, 66 cuentan con sentencia firme, mientras que los restantes 34 afrontan procesos judiciales en curso.

🔴 #AHORA | El presidente del INPE, Iván Paredes, encabezó el operativo de traslado de 100 internos de alta peligrosidad, hacia el penal de Challapalca, bajo estrictas medidas de seguridad. pic.twitter.com/vyQHQ5UxE2 — Instituto Nacional Penitenciario - INPE (@INPEgob) January 5, 2026

Los internos provenían de los penales de Lurigancho, Ancón I, Miguel Castro Castro, Callao y Huaral. El operativo fue encabezado por el presidente del INPE, Iván Paredes, desde Lurigancho, con la supervisión del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez. Ambos funcionarios aseguraron que el traslado se realizó bajo estrictas medidas de seguridad para garantizar el orden y la integridad del personal interviniente.

El Gobierno informó que este tipo de acciones se replicará a nivel nacional como parte del plan de fortalecimiento penitenciario impulsado tras los recientes operativos en los penales de Lima y regiones. Dichos controles han permitido identificar irregularidades, decomisar objetos prohibidos y aislar a internos considerados de alto riesgo.

Con esta medida, el Poder Ejecutivo busca retomar el control efectivo de los establecimientos penitenciarios y reducir la incidencia delictiva que se organiza desde las cárceles. Challapalca, por su condición de penal de máxima seguridad y ubicación estratégica, será el principal destino para los reos catalogados como altamente peligrosos.